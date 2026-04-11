НБУ объяснил, почему инфляция в Украине ускорилась в марте

Инфляция в Украине в марте 2026 года ускорилась до 7,9% в годовом исчислении, а в месячном — цены выросли на 1,7%. Фактические показатели как общей, так и базовой инфляции превысили прогноз регулятора, обнародованный в январском инфляционном отчете.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ .

Основным фактором отклонения стало резкое удорожание горючего на фоне войны на Ближнем Востоке и рост мировых цен на нефть, что также повлияло на стоимость транспортных услуг.

Годовые темпы роста цен на горючее ускорились до 23,4%, отражая удорожание нефтепродуктов и газа.

В то же время рост административно регулируемых цен замедлился до 8,6% в годовом исчислении, хотя этот показатель остался несколько выше ожиданий. Основной вклад в отклонение внесло повышение стоимости проезда в различных видах транспорта из-за роста цен на горючее.

Рост цен на сырые продукты питания также замедлился – до 8,4% в годовом исчислении. Удешевление отдельных позиций, в том числе овощей борщового набора, объясняется активной распродажей запасов на фоне теплой погоды. Темпы роста цен на мясо снижались благодаря увеличению импортного предложения, в то время как гречка дорожала быстрее из-за слабого урожая.

Базовая инфляция выросла до 7,1% в годовом исчислении. В частности, подорожание обработанных продуктов питания ускорилось до 10% из-за роста цен на сырье и энергоносители. Подсолнечное масло дорожало на фоне дефицита сырья и высоких мировых цен, а рыба и морепродукты из-за подорожания импорта.

Инфляция в области услуг ускорилась до 12,8%. Это обусловлено повышением тарифов на мобильную связь, а также ростом расходов бизнеса на электроэнергию, что повлияло на цены в сегментах общепита, развлечений и бытовых услуг. Удорожание горючего также привело к росту стоимости транспортных услуг, включая такси и грузовые перевозки.

В то же время цены на непродовольственные товары снизились на 0,5% в годовом исчислении.

В Национальном банке отмечают, что инфляция остается умеренной, однако превышает предыдущую прогнозную траекторию из-за усиления давления со стороны расходов бизнеса. Обновленный макроэкономический прогноз регулятор обнародует в конце апреля, а подробные оценки в майском инфляционном отчете.

Ранее в НБУ отмечали, что рост цен на топливо на фоне событий на Ближнем Востоке может прибавить к инфляции в Украине в 2026 году от 0,5 до 1 процентного пункта, а вторичные эффекты способны увеличить это влияние еще на 1-2 п.п.