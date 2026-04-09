Рост цен в Украине набирает темп: какая инфляция в марте

В марте 2026 года инфляция в Украине ускорилась до 1,7% в месячном исчислении, а в годовом — до 7,9%. Рост цен набирает темп после относительно сдержанного начала года.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные Госстата.

Инфляция ускоряется

В годовом исчислении инфляция в Украине по итогам марта 2026 года ускорилась до 7,9% по сравнению с 7,6% в феврале и 7,4% в январе. Для сравнения, в марте прошлого года рост цен составил 1,7%.

Базовая инфляция в марте также возросла – до 1,5% против 0,7% в феврале и 0,4% в январе. В годовом исчислении она незначительно повысилась до 7,1% с 7% в предыдущие месяцы.

После резкого скачка до 26,6% в первый год полномасштабной войны, инфляция в 2023 году снизилась до 5,1%. В 2024 году она снова выросла до 12%, однако в 2025 году ее удалось сдержать на уровне 8%, в частности, благодаря жесткой монетарной политике Национального банка.

В то же время, НБУ уже пересмотрел свои прогнозы: в конце января ожидание инфляции на 2026 год ухудшено с 6,6% до 7,5%, а на 2027 год - с 5% до 6%.

