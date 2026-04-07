48% украинцев не смогут обеспечить себя жильем в случае его потери, – исследование

Почти у половины украинцев и украинок нет плана действий в случае потери жилья и не смогут самостоятельно обеспечить себя другим жильем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Cedos "Жилье и жилищные условия украин_ок: результаты опроса", проведенное в сентябре 2025 года.

Жилищный сектор – один из наиболее пострадавших в результате войны. По данным Быстрой оценки убытков и потребностей на восстановление (RDNA5) за 2025 год, около 14% жилищного фонда Украины были повреждены или разрушены. Это коснулось примерно 3 млн домохозяйств.

Большинство вынуждено арендовать

В результате полномасштабного вторжения существенно сократилась доля людей, проживающих в собственном жилье, выросло количество тех, кто вынужден арендовать.

Наибольшее влияние испытали внутренне перемещенные лица. 68% переехавших в другие города арендуют жилье, поскольку не в состоянии приобрести собственное.

Жилье как финансовое бремя

Расходы на жилье остаются значительным финансовым бременем для многих домохозяйств, прежде всего для арендаторов. По состоянию на сентябрь 2024 42% опрошенных сообщали, что более 30% своих доходов тратят на оплату жилья. Ситуация усугубляется такими факторами, как инфляция и рост тарифов на коммунальные услуги при почти неизменном уровне заработных плат.

Наиболее уязвимые – семьи с низкими доходами или находящиеся на грани бедности. Из-за высоких затрат на жилье они вынуждены ограничивать себя в других базовых нуждах.

В частности, около 90% таких домохозяйств экономят именно из-за жилищных расходов – прежде всего на питании (38%) и одежде (42%).

Основные результаты исследования:

Почти у половины опрошенных – 48% – нет четкого плана действий в случае потери жилья. По сравнению с 2024 годом, эта доля выросла с 42%, что свидетельствует об углублении жилищной неопределенности.

Исследование также выявило существенную разницу между возрастными группами. Наиболее уязвимые люди старшего возраста: среди тех, кому 60 и более лет, 63% не знают, как действовать в случае потери жилья. В возрастной группе 40-59 лет этот показатель составляет 54%, в то время как среди молодежи 18-39 лет – 31%.

Возможности самостоятельно решить жилищный вопрос в дальнейшем ограничены: только 17% опрошенных смогли арендовать другое жилье, а приобрести собственное – только 3%.

В то же время, около 90% домохозяйств с низкими доходами вынуждены экономить из-за расходов на жилье, в частности сокращая расходы на питание (38%) и одежду (42%).

Результаты исследования свидетельствуют о необходимости формирования комплексной жилищной политики, которая обеспечит защиту прав арендаторов и поддержит домохозяйства при потере жилья – независимо от формы собственности. В то же время, они подчеркивают важность развития доступного жилья и эффективных механизмов социальной поддержки для населения.

Cedos – независимый аналитический центр, урбанистическое бюро и сообщество, работающее с 2010 года над вопросами социального и пространственного развития.

Напомним, Кабмин поддержал законопроект, который позволит украинцам приватизировать жилье, поврежденное или уничтоженное в результате войны. Речь идет о случаях, когда граждане проживали в государственном или коммунальном жилье как наниматели, но не имели права собственности на него.