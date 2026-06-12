Выходные в горах: "Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда в Карпаты

"Укрзализныця" назначила два дополнительных поезда из Киева в популярные карпатские курорты на ближайшие выходные. Решение было принято из-за стремительного роста спроса на путешествия в горном направлении.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Дополнительные рейсы будут курсировать по следующим маршрутам:

№251/252 Киев — Рахов — Киев

№277/278 Киев - Мукачево - Киев

График движения

Поезда будут отправляться из столицы в пятницу и воскресенье, 12 и 14 июня. В обратном направлении из Карпат рейсы запланированы на субботу и понедельник, 13 и 15 июня .

Запустить дополнительные поезда железнодорожникам удалось благодаря оперативному перераспределению подвижного состава.

Кроме того, на маршруты вывели пассажирские вагоны, недавно прошедшие плановый ремонт на собственных мощностях компании.

Продажа проездных документов уже открыта. Билеты на указанные даты можно приобрести в официальном мобильном приложении, на сайте перевозчика, а также в чат-ботах и кассах вокзалов.

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня обновляет график движения поездов, адаптируя его к сезонному спросу. В новом расписании – 12 дополнительных рейсов, ускоренные маршруты, увеличение количества ежедневных поездов и расширение сообщения с Карпатами и Закарпатьем. Продажа билетов уже открыта.