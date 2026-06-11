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"Укрзализныця" запускает первый скоростной поезд между Днепром и Одессой
"Укрзализныця" расширяет сеть скоростных перевозок и запускает новые ежедневные поезда Интерсити на маршрутах Днепр – Одесса и Киев – Одесса. Также компания увеличивает частоту курсирования ряда популярных рейсов, чтобы удовлетворить повышенный спрос в летний сезон.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба УЗ.
Новый скоростной поезд соединит Днепр и Одессу
С 28 июня начнет курсирование новый ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 сообщением Днепр – Одесса. Это первый в истории независимой Украины регулярный скоростной маршрут, напрямую соединяющий эти два города.
Еще один новый ежедневный поезд "Интерсити" №765/766 Киев – Одесса отправится в первый рейс 27 июня.
Помимо запуска новых маршрутов, "Укрзализныця" увеличивает частоту курсирования ряда популярных скоростных поездов. В частности, поезда №763/764 Киев - Одесса и №748/747 Киев - Тернополь будут курсировать шесть раз в неделю вместо трех.
Что изменится для пассажиров:
- С 28 июня стартует ежедневный скоростной поезд "Интерсити" №753/754 Днепр - Одесса;
- С 27 июня начнет курсировать ежедневный "Интерсити" №765/766 Киев – Одесса;
- Поезда №763/764 Киев – Одесса будут курсировать шесть раз в неделю;
- Поезда №748/747 Киев – Тернополь также увеличат частоту движения до шести рейсов в неделю;
- Пассажиры получат больше мест на самых популярных летних направлениях.
В "Укрзализныце" объяснили, что реализовать эти изменения удалось благодаря оптимизации использования скоростного подвижного состава. На летний период компания сформировала новый цикл курсирования электропоездов по маршруту Киев – Одесса – Днепр.
Такая схема позволяет более эффективно использовать существующий парк поездов и обеспечивать перевозку сразу на нескольких направлениях с высоким пассажиропотоком.
Продажа билетов на новые и обновленные рейсы уже открыта.
Напомним, в конце 2025 года стало известно, что УЗ переходит на стандарты ЕС. Совет одобрил законопроект в первом чтении, признав необходимость коренным образом изменить устаревшие советские принципы работы украинской железной дороги. Первый этап разбирательства зафиксировал намерение государства полностью интегрировать национальную инфраструктуру в единую транспортную сеть Евросоюза для упрощения пассажирских и грузовых перевозок.