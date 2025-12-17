УЗ переходит на стандарты ЕС: рада одобрила законопроект в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины". Документ призван коренным образом изменить принципы работы украинской железной дороги и интегрировать ее в единую транспортную сеть Евросоюза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

Принятие этого закона является частью обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и одним из условий инициативы Ukraine Facility.

Отмечается, что это не только технический вопрос, но и финансовый: успешное внедрение норм открывает доступ к многомиллиардной поддержке Европейского Союза и Всемирного банка.

Что предполагает документ:

Законопроект внедряет новую философию управления железной дорогой, ориентированную на безопасность и техническое соответствие стандартам ЕС:

создание современной системы управления безопасностью на железнодорожном транспорте в соответствии с требованиями ЕС;

введение оценки рисков и единых правил технического регулирования;

новая система обслуживания подвижного состава и ответственность за его техническое состояние;

европейские стандарты допуска машинистов к работе, обучению и повышению квалификации;

обеспечение технической и операционной совместимости железнодорожной инфраструктуры со странами ЕС.

Следующие шаги

В настоящее время документ готовится ко второму чтению. Эксперты отмечают, что полная интеграция украинской железнодорожной сети в европейское пространство значительно повысит скорость транзита товаров и комфорт пассажирских перевозок.

Закон предусматривает длительный переходный период. Основные положения вступят в силу только через три года после окончательного принятия и опубликования. Это время необходимо для адаптации к жестким европейским регламентам.

Напомним, в октябре Кабмин поддержал разработанный Министерством развития общин и территорий законопроект "О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины ". Основная цель этого документа – адаптировать украинскую железную дорогу к законодательству и стандартам ЕС.