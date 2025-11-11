Железнодорожное сообщение с ЕС: Украина и Словакия согласовали развитие маршрутов

Украина и Словакия согласовали развитие международного железнодорожного сообщения: новый ночной поезд в Прагу и дневные рейсы Кошице – Ужгород, а также обсудили упрощение пограничных процедур.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Алексей Балеста.

Железнодорожное сообщение Украина – Словакия

В рамках Диалога высокого уровня между Украиной и ЕС по транспорту прошла двусторонняя встреча с делегацией Словакии. Основное внимание было уделено развитию совместных железнодорожных проектов, усовершенствованию пограничных процедур и укреплению интеграции транспортной системы Украины с европейской.

Продолжается работа над запуском новых международных маршрутов, в частности:

новый ночной поезд в Прагу через Словакию,

две пары дневных поездов Кошице – Ужгород.

Также обсуждается сокращение времени пограничных и таможенных процедур для пассажиров и грузоотправителей. Это важный шаг для создания быстрого, комфортного и удобного железнодорожного сообщения с ЕС.

"Украина предложила словацкой стороне провести совместный анализ эффективности работы контрольных служб и рассмотреть возможность увеличения количества персонала", – рассказал Белеста.

Отдельно обсудили возможность передачи Украине части выведенных из строя словацких электровозов. Это позволит обеспечить собственную локомотивную тягу на новом пути европейского стандарта Чоп-Ужгород (1435 мм). Локомотивы будут использоваться исключительно на территории Украины.

"Развитие сообщения между Украиной и Словакией - это о более сильном европейском партнерстве, новых возможностях для людей и бизнеса, а также о нашем общем будущем в объединенной Европе", - подытожил он.

Напомним, с 12 сентября 2025 года "Укрзализныця" запустила прямые международные железнодорожные рейсы из Ужгорода в столицы Европейского Союза. Новые маршруты обеспечат прямое сообщение с Братиславой (Словакия), Будапештом (Венгрия) и Веной (Австрия).