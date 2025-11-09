"Укрзализныця" объяснила, откуда возьмут деньги на программу "УЗ-3000"

Финансирование программы лояльности "УЗ-3000", согласно которой пассажиры получают бонусные "километры" для поездок в непиковые месяцы, будет обеспечено за счет динамичного ценообразования на билеты 1-го класса и СВ.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Rail.insider.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского, сейчас тарифы на пассажирские перевозки кое-где втрое ниже реальной себестоимости, а новый подход позволяет аккумулировать средства для социальных инициатив.

"Это абсолютно европейская практика. (…) Если говорить на языке цифр: в Европе расходы на инфраструктуру покрываются примерно на 70% государственными средствами, на 8% — средствами европейских фондов и на 22% — непосредственно операторами. В Украине же мы только начинаем видеть первые вливания в железную дорогу из государственного бюджета", — пояснил Перцовский.

Программа "УЗ-3000" предусматривает, что бонусные "километры" можно будет использовать дважды в год - в январе-феврале и октябре-ноябре, пока для четырех поездок на пользователя, а часть квот будет доступна уже с декабря для прифронтовых направлений.

Ожидается, что благодаря программе до 600 тысяч поездок в непиковые месяцы (около 5 тысяч в день) можно будет выполнить без дополнительной нагрузки на систему.

Новый механизм финансирования является частью более широкой реформы: правительство готовит систему поддержки Укрзализныци, которая позволит отказаться от перекрестного субсидирования, когда доходы от грузовых перевозок покрывают убытки пассажирского сегмента. Государственная помощь будет составлять около 13 млрд. грн. в 2025 году и до 16 млрд. грн. в 2026 году, что должно обеспечить стабильность перевозок без повышения тарифов для населения.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки украинцев, которая должна заработать уже в декабре.

Президент анонсировал специальную программу транспортной поддержки УЗ-3000, которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.