"Укрзализныця" рассказала детали бесплатных 3000 км: как будет действовать программа и кто профинансирует

В "Укрзализныце" разъяснили цель и особенности реализации программы предоставления украинцам возможности бесплатных поездок, известной под названием "3000 километров" в рамках анонсированного президентом Владимиром Зеленским пакета помощи "Зимняя поддержка".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

Для чего это внедряется

В УЗ отмечают, что постепенно переходят к европейской модели: государство начало в 2025 году и продолжит в 2026 году частично финансировать реальную стоимость пассажирских перевозок

"Это европейская практика и, конечно, для нас в Украине сейчас это очень актуально: большинство "не потянет" билеты по их реальной цене, а хранить железнодорожные маршруты, в том числе в прифронтовые города, жизненно необходимо", - отмечают в компании.

Почему именно 3000 км?

В УЗ объясняют, что это расстояние символически покрывает самый длинный имеющийся железнодорожный маршрут по Украине туда-обратно (из Запорожья в Ужгород), поэтому позволит открыть страну всем, где бы кто ни жил.

"Программа распространяется на поездки в далеком сообщении, и, разумеется, речь идет именно о внутренних рейсах и не о премиум-сегменте. Это адресная возможность для тех, кто нуждается, а кому не нужно – конечно, могут покупать билеты без изменений", - подчеркивают в УЗ.

Там добавили, что также думают и над опциями по неиспользованным километрам, чтобы дать возможность их направить с пользой.

Не хватает билетов на поезда

В УЗ напоминают, что в августе, когда сверхсложно взять билеты хоть куда-то, железная дорога перевозит 2,6 млн пассажиров, а в феврале – всего 1,9 млн.

"Соответственно, в период с меньшей нагрузкой есть возможность дозаполнить места (даже без дополнительных рейсов можем предложить до 200-250 тыс. мест в месяц в периоды более низкого спроса), предлагать поездки за "километры" и перевозить дополнительно пассажиров, не наращивая расходы", - отмечают в компании.

К тому же, в низкий сезон дополнительные возможности путешествовать могут дать толчок другим смежным сферам внутреннего туризма, ведь это низкий сезон и для них.

Также "километрами" будут поощрять поездки в дни с меньшей нагрузкой (например, не в пятницу вечером во Львов, когда все едут, а, скажем, во вторник или утренним поездом за "километры").

А вот в периоды, когда на железнодорожные перевозки повышен спрос (тот же декабрь), фокус программы будет на том, чтобы помочь жителям прифронтовых общин, которые больше всего страдают от обстрелов и обесточений: поездки за "километры" будут доступны именно для поездов оттуда.

За чей счет пир: кто будет перекрывать ущерб?

В УЗ уточняют, что программа разворачивается параллельно со стартом компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Курсирование пассажирских поездов субсидирует государство.

"Это улучшит ситуацию для железной дороги, а вместе с тем сохранит доступность путешествий для всех украинцев. Поддержка пассажирских перевозок – это средства налогоплательщиков, так что они должны почувствовать этот эффект", - отмечают в УЗ.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству сформировать комплексную программу зимней поддержки украинцев, которая должна заработать уже в декабре.

Президент анонсировал специальную программу транспортной поддержки УЗ-3000, которая позволит украинцам бесплатно путешествовать по железной дороге на расстояние до трех тысяч километров в пределах страны.