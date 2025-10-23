Более 16 млрд грн Кабмин направит в поддержку "Нефтегаза" и "Укрзализныци" — нардеп

Кабинет министров Украины на заседании 23 октября планирует выделить "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного природного газа. Также направят 8 млрд грн на "Укрзализныцю".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк.

При пересчете в иностранную валюту "Нафтогаз" получит $230 млн или €217 млн. По оценкам ExPro, этих средств может хватить для покупки 575 млн куб м природного газа с учетом нынешних цен на европейских хабах.

Железняк опубликовал постановление Кабмина о некоторых вопросах обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона 2025/26 года.

"С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера выделить Министерству энергетики (для НАК "Нафтогаз Украины") 8,4 млн грн на приобретение импортированного природного газа для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона 2025-2026 гг", - говорится в постановлении Кабмина.

Что касается помощи "Укрзализныци", то речь идет о "предоставлении финансовой помощи для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения".

В распоряжении О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета упоминаются перевозки с территорий, на которых ведутся боевые действия и другие значимые перевозки.

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета через Министерство финансов на безвозвратной основе.

Напомним, группа "Нафтогаз" в августе подписала соглашение из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля привлек кредиты по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нефтегаз" подписала кредитное соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.