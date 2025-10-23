Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,76

+0,01

EUR

48,37

--0,10

Наличный курс:

USD

42,08

41,97

EUR

49,05

48,88

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Более 16 млрд грн Кабмин направит в поддержку "Нефтегаза" и "Укрзализныци" — нардеп

гривны
"Нафтогаз" и "Укрзализныця" получат более 16 млрд грн поддержки / Depositphotos

Кабинет министров Украины на заседании 23 октября планирует выделить "Нафтогазу" 8,4 млрд грн для закупки импортного природного газа. Также направят 8 млрд грн на "Укрзализныцю".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил заместитель председателя финансового комитета ВР Ярослав Железняк.

При пересчете в иностранную валюту "Нафтогаз" получит $230 млн или €217 млн. По оценкам ExPro, этих средств может хватить для покупки 575 млн куб м природного газа с учетом нынешних цен на европейских хабах.

Железняк опубликовал постановление Кабмина о некоторых вопросах обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона 2025/26 года.

"С целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера выделить Министерству энергетики (для НАК "Нафтогаз Украины") 8,4 млн грн на приобретение импортированного природного газа для обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона 2025-2026 гг", - говорится в постановлении Кабмина.

Фото 2 — Более 16 млрд грн Кабмин направит в поддержку "Нефтегаза" и "Укрзализныци" — нардеп

Что касается помощи "Укрзализныци", то речь идет о "предоставлении финансовой помощи для обеспечения бесперебойного функционирования железнодорожного транспорта в условиях военного положения".

В распоряжении О выделении средств из резервного фонда государственного бюджета упоминаются перевозки с территорий, на которых ведутся боевые действия и другие значимые перевозки.

Фото 3 — Более 16 млрд грн Кабмин направит в поддержку "Нефтегаза" и "Укрзализныци" — нардеп

Средства будут выделены из резервного фонда государственного бюджета через Министерство финансов на безвозвратной основе.

Напомним, группа "Нафтогаз" в августе   подписала соглашение   из ЕБРР о кредите в размере €500 млн на закупку газа. Для прохождения отопительного сезона 2025/2026 Министерство энергетики планирует накопить 13,2 млрд грн до 1 ноября.

Для обеспечения импорта "Нефтегаз" в конце июля   привлек кредиты   по 4,7 млрд. грн. от государственных банков Укргазбанк и ПриватБанк. В общей сложности к отопительному сезону 2025/2026 компания планирует импортировать до 4,5 млрд кубометров газа.

Также группа "Нефтегаз"   подписала кредитное соглашение   с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 млн. евро. Денежные средства пойдут на закупку газа для формирования долгосрочных запасов и обеспечения стабильного газоснабжения во время зимы.

Автор:
Татьяна Бессараб