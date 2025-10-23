Запланована подія 2

Понад 16 млрд грн Кабмин направить на підтримку "Нафтогазу" та "Укрзалізниці" - нардеп

"Нафтогаз" і "Укрзалізниця" отримають понад 16 млрд грн підтримки

Кабінет міністрів України на засіданні 23 жовтня планує виділити “Нафтогазу” 8,4 млрд грн для закупівлі імпортного природного газу. Також спрямують 8 млрд грн на "Укрзалізницю".

Як пише Delo.ua, про це повідомив заступник голови фінансового комітету ВР Ярослав Железняк.

При перерахунку в іноземну валюту,"Нафтогаз" отримає $230 млн або €217 млн. За оцінками ExPro, цих коштів може вистачити для купівлі 575 млн куб м природного газу з урахуванням теперішніх цін на європейських хабах.

Железняк опублікував постанову Кабміну про "Деякі питання забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025/26 року".

"З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру виділити Міністерству енергетики (для НАК "Нафтогаз України") 8 400 млн грн на придбання імпортованого природного газу для забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2025-2026 рр", - йдеться у постанові Кабміну.

Щодо допомоги "Укрзалізниці", йдеться про "надання фінансової допомоги для забезпечення безперебійного функціонування залізничного транспорту в умовах воєнного стану".

У розпорядженні "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету" згадуються перевезення з територій, на яких ведуться бойові дії та "інші значущі перевезення".

Кошти буде виділено з резервного фонду державного бюджету через Міністерство фінансів на безповоротній основі.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" у серпні підписала угоду з ЄБРР про кредит у розмірі €500 млн на закупівлю газу. Для проходження опалювального сезону 2025/2026 Міністерство енергетики планує накопичити 13,2 млрд грн до 1 листопада.

Для забезпечення імпорту "Нафтогаз" наприкінці липня залучив кредити по 4,7 млрд грн від державних банків Укргазбанк та ПриватБанк. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Також група "Нафтогаз" підписала кредитну угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 млн євро. Кошти підуть на закупівлю газу для формування довгострокових запасів та забезпечення стабільного газопостачання під час зими.

Автор:
Тетяна Бесараб