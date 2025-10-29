"Укрзализныця" впервые заключила контракты с международным фондом: какое оборудование приобретет компания

"Укрзализныця" впервые заключила контракты с международным донором — Фондом Говарда Гэма Баффета (HGBF) — на поставку современного инновационного оборудования для собственного изготовления критически важных запчастей. Общая сумма заключенных на сегодняшний день контрактов составляет 9,2 миллиона долларов.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил член правления компании по направлению "Ремонт и строительство" Евгений Шрамко.

По его словам, эти контракты предполагают получение более 20 единиц высокоточного промышленного и инновационного оборудования, включая токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры, 3D-сканеры и термические установки.

Указанное оборудование имеет решающее значение, поскольку позволит "Укрзализныци" впервые наладить собственное производство критически важных компонентов, которые не импортировались в Украину более пяти лет и не имеют локальных аналогов. Речь идет, в частности, о деталях для дизельных двигателей и колесо-моторных блоков.

Шрамко сообщил, что более 60% локомотивного парка "Укрзализныци" нуждаются в капитальном ремонте или восстановлении.

"Благодаря этим контрактам мы впервые сможем наладить собственное производство таких деталей. Это не просто техническое обновление. Это стратегическая инвестиция в безопасность, технологическую независимость и устойчивость украинской железной дороги", — подчеркнул он.

Напомним, в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрзализныця" получила первые два современных аккумуляторных маневровых тягача от болгарского производителя.