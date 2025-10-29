Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,08

+0,01

EUR

48,98

+0,00

Наличный курс:

USD

42,15

42,05

EUR

49,28

49,10

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

"Укрзализныця" впервые заключила контракты с международным фондом: какое оборудование приобретет компания

поезд, вокзал, Укрзализныця
"Укрзализныця" заключила контракты с Фондом Говарда Баффета. / Википедия

"Укрзализныця" впервые заключила контракты с международным донором — Фондом Говарда Гэма Баффета (HGBF) — на поставку современного инновационного оборудования для собственного изготовления критически важных запчастей. Общая сумма заключенных на сегодняшний день контрактов составляет 9,2 миллиона долларов.

Как информирует Delo.ua, об этом сообщил член правления компании по направлению "Ремонт и строительство" Евгений Шрамко.

По его словам, эти контракты предполагают получение более 20 единиц высокоточного промышленного и инновационного оборудования, включая токарные и фрезерные станки, 3D-принтеры, 3D-сканеры и термические установки.

Указанное оборудование имеет решающее значение, поскольку позволит "Укрзализныци" впервые наладить собственное производство критически важных компонентов, которые не импортировались в Украину более пяти лет и не имеют локальных аналогов. Речь идет, в частности, о деталях для дизельных двигателей и колесо-моторных блоков.

Шрамко сообщил, что более 60% локомотивного парка "Укрзализныци" нуждаются в капитальном ремонте или восстановлении.

"Благодаря этим контрактам мы впервые сможем наладить собственное производство таких деталей. Это не просто техническое обновление. Это стратегическая инвестиция в безопасность, технологическую независимость и устойчивость украинской железной дороги", — подчеркнул он.

Напомним, в рамках совместного проекта с Европейским банком реконструкции и развития "Укрзализныця" получила первые два современных аккумуляторных маневровых тягача от болгарского производителя.

Автор:
Татьяна Ковальчук