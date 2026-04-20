Революция в E-commerce: BooStore.pro открывает безлимитные возможности бесплатного создания интернет-магазинов в Украине.

Украинский рынок электронной коммерции выходит на новый уровень доступности. SaaS-платформа BooStore.pro объявила о радикальном обновлении: теперь запустить профессиональный интернет-магазин можно бесплатно , получив функционал, который ранее требовал дорогостоящей кастомной разработки.

Старт без рисков: максимум возможностей за 0 гривен

В отличие от конструкторов, ограничивающих бизнес в free-версиях, BooStore.pro предлагает полноценный арсенал для роста:

До 300 товаров бесплатно — базовый лимит, который расширяется до 1000 товаров за репост в соцсетях.

Безлимитные заказы и регистрации — без комиссий с продаж и ограничений по базе клиентов.

Собственный домен, хостинг и SSL — профессиональный адрес и безопасность «из коробки» без скрытых платежей.

Технологическое превосходство: Vanilla JS и Core Web Vitals

BooStore.pro делает ставку на скорость. Благодаря отказу от тяжелых библиотек в пользу Vanilla JavaScript, показатели PageSpeed Insight достигают 99–100 баллов. Для бизнеса это означает прямую экономию на SEO: быстрые сайты легче выходят в ТОП, а стоимость привлечения клиента (CAC) снижается за счет мгновенной загрузки на мобильных устройствах.

Экосистема BooStore: автоматизация и кастомизация

BooStore.pro — это не просто конструктор, а супергибкая платформа с функционалом практически без ограничений, позволяющая создавать многоязычные гипермаркеты с огромным товарным каталогом уровня «Розетка».

Ключевые возможности платформы:

Автоматизация и API: Мгновенный импорт данных из Excel, CSV, XML и Google Таблиц. Автоматический импорт по расписанию из множества источников. Открытый API для бесшовной интеграцию со складскими программами и внешними сервисами.

Групповое редактирование: Уникальный инструмент массового управления. В один клик меняйте цены, остатки или статус акций для тысяч позиций одновременно.

Ультимативный SEO-пакет: Полная техническая оптимизация — ЧПУ, Canonical, Robots.txt, 301-редиректы и автогенерация микроразметки Schema.org.

Мультиканальные продажи: Готовые выгрузки для Google Merchant, Rozetka, Prom, Hotline, Epicentr и других. Синхронизация товары в несколько кликов.

Маркетинг и лояльность: Email-рассылки, сбор базы покупателей, настройка оптовых цен и сегментация групп клиентов.

Свобода дизайна и функционала: Полный доступ к правкам кода (HTML/CSS/JS) позволяет реализовать любую визуальную концепцию. Доступны системы бронирования услуг, каталог статей и быстрое выставление счетов.

CRM и уведомления: Управление заказами внутри системы с мгновенными оповещениями в Telegram, Viber и Push .

Умный поиск и фильтрация: продвинутая система фильтров по любым параметрам, удобное мобильное меню и модуль сравнения товаров позволяют покупателям легко находить лучшее решение, значительно повышая конверсию.

Новый стандарт E-commerce в Украине

BooStore.pro признана одной из лучших платформ для создания интернет магазинов в Украине за счет свободы, которую она дает предпринимателям. Здесь нет жестких лимитов, препятствующих масштабированию.

«Наша философия проста: ваш успех — наш приоритет. Мы даем инструменты профессионального уровня бесплатно, чтобы бизнес фокусировался на продажах, а не на оплате счетов за софт», — подчеркивают в компании.

Для глобальных проектов переход на Pro-уровни открывает доступ к большему количеству товаров, расширенной автоматизации и платежным сервисам без комиссий платформы. Это превращает магазин в мощный технологичный актив для работы на любых рынках.

Начните создавать свое будущее в E-commerce на SaaS Бустор про!