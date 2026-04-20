Революція в E-commerce: BooStore.pro відкриває безлімітні можливості для безкоштовного створення інтернет-магазинів в Україні

Український ринок електронної комерції виходить на новий рівень доступності. SaaS-платформа BooStore.pro оголосила про радикальне оновлення: тепер запустити професійний інтернет-магазин можна безкоштовно , отримавши функціонал, який раніше вимагав дорогої кастомної розробки.

Старт без ризиків: максимум можливостей за 0 гривень

На відміну від конструкторів, що обмежують бізнес у free-версіях, BooStore.pro пропонує повноцінний арсенал для зростання:

До 300 товарів безкоштовно - Базовий ліміт, який розширюється до 1000 товарів за репост у соцмережах.

Безлімітні замовлення та реєстрації — без комісій із продажу та обмежень по базі клієнтів.

Власний домен, хостинг та SSL — професійна адреса та безпека «з коробки» без прихованих платежів.

Технологічна перевага: Vanilla JS та Core Web Vitals

Boostore.pro робить ставку на швидкість. Завдяки відмові від важких бібліотек на користь Ванільний JavaScript, показники PageSpeed ​​Insight досягають 99–100 балів. Для бізнесу це означає пряму економію на SEO: швидкі сайти легко виходять у ТОП, а вартість залучення клієнта (CAC) знижується за рахунок миттєвого завантаження на мобільних пристроях.

Екосистема BooStore: автоматизація та кастомізація

BooStore.pro - це не просто конструктор, а супергнучка платформа з функціоналом практично без обмежень, що дозволяє створювати багатомовні гіпермаркети з величезним товарним каталогом рівня "Розетка".

Ключові можливості платформи:

Автоматизація та API : Миттєвий імпорт даних із Excel, CSV, XML та Google Таблиць. Автоматичний імпорт за розкладом з багатьох джерел. Відкритий API для безшовної інтеграції зі складськими програмами та зовнішніми сервісами.

Групове редагування : Унікальний інструмент масового керування. За один клік змінюйте ціни, залишки або статус акцій для тисяч позицій одночасно.

Ультимативний SEO-пакет: Повна технічна оптимізація - ЧПУ, Canonical, Robots.txt, 301-редиректи та автогенерація мікророзмітки Schema.org.

Мультиканальні продажі : Готові вивантаження для Google Merchant, Rozetka, Prom, Гаряча лінія, Епіцентр та інші. Синхронізувати товари в кілька кліків.

Маркетинг та лояльність: Email-розсилки, збір бази покупців, настроювання оптових цін та сегментація груп клієнтів.

Свобода дизайну та функціоналу : Повний доступ до прав коду (HTML/CSS/JS) дозволяє реалізувати будь-яку візуальну концепцію. Доступні системи бронювання послуг, каталог статей та швидке виставлення рахунків.

CRM та повідомлення : Управління замовленнями всередині системи з миттєвими оповіщеннями Telegram, Viber та Push .

Розумний пошук та фільтрація : просунута система фільтрів за будь-якими параметрами, зручне мобільне меню та модуль порівняння товарів дозволяють покупцям легко знаходити найкраще рішення, значно підвищуючи конверсію.

Новий стандарт E-commerce в Україні

BooStore.pro визнано однією з найкращих платформ для стоврення магазинів в Україні за рахунок свободи, яку вона дає підприємцям. Тут немає жорстких лімітів, що перешкоджають масштабуванню.

«Наша філософія проста: ваш успіх – наш пріоритет. Ми даємо інструменти професійного рівня безкоштовно, щоб бізнес фокусувався на продажах, а не на оплаті рахунків за софт», - Наголошують у компанії.

Для глобальних проектів перехід на Pro-рівні відкриває доступ до більшої кількості товарів, розширеної автоматизації та платіжним сервісам без комісій платформи. Це перетворює магазин на потужний технологічний актив для роботи на будь-яких ринках.

