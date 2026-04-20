Читать на русском
Революція в E-commerce: BooStore.pro відкриває безлімітні можливості для безкоштовного створення інтернет-магазинів в Україні
Український ринок електронної комерції виходить на новий рівень доступності. SaaS-платформа BooStore.pro оголосила про радикальне оновлення: тепер запустити професійний інтернет-магазин можна безкоштовно, отримавши функціонал, який раніше вимагав дорогої кастомної розробки.
Старт без ризиків: максимум можливостей за 0 гривень
На відміну від конструкторів, що обмежують бізнес у free-версіях, BooStore.pro пропонує повноцінний арсенал для зростання:
- До 300 товарів безкоштовно - Базовий ліміт, який розширюється до 1000 товарів за репост у соцмережах.
- Безлімітні замовлення та реєстрації — без комісій із продажу та обмежень по базі клієнтів.
- Власний домен, хостинг та SSL — професійна адреса та безпека «з коробки» без прихованих платежів.
Технологічна перевага: Vanilla JS та Core Web Vitals
Boostore.pro робить ставку на швидкість. Завдяки відмові від важких бібліотек на користь Ванільний JavaScript, показники PageSpeed Insight досягають 99–100 балів. Для бізнесу це означає пряму економію на SEO: швидкі сайти легко виходять у ТОП, а вартість залучення клієнта (CAC) знижується за рахунок миттєвого завантаження на мобільних пристроях.
Екосистема BooStore: автоматизація та кастомізація
BooStore.pro - це не просто конструктор, а супергнучка платформа з функціоналом практично без обмежень, що дозволяє створювати багатомовні гіпермаркети з величезним товарним каталогом рівня "Розетка".
Ключові можливості платформи:
- Автоматизація та API: Миттєвий імпорт даних із Excel, CSV, XML та Google Таблиць. Автоматичний імпорт за розкладом з багатьох джерел. Відкритий API для безшовної інтеграції зі складськими програмами та зовнішніми сервісами.
- Групове редагування: Унікальний інструмент масового керування. За один клік змінюйте ціни, залишки або статус акцій для тисяч позицій одночасно.
- Ультимативний SEO-пакет: Повна технічна оптимізація - ЧПУ, Canonical, Robots.txt, 301-редиректи та автогенерація мікророзмітки Schema.org.
- Мультиканальні продажі: Готові вивантаження для Google Merchant, Rozetka, Prom, Гаряча лінія, Епіцентр та інші. Синхронізувати товари в кілька кліків.
- Маркетинг та лояльність: Email-розсилки, збір бази покупців, настроювання оптових цін та сегментація груп клієнтів.
- Свобода дизайну та функціоналу: Повний доступ до прав коду (HTML/CSS/JS) дозволяє реалізувати будь-яку візуальну концепцію. Доступні системи бронювання послуг, каталог статей та швидке виставлення рахунків.
- CRM та повідомлення: Управління замовленнями всередині системи з миттєвими оповіщеннями Telegram, Viber та Push.
- Розумний пошук та фільтрація: просунута система фільтрів за будь-якими параметрами, зручне мобільне меню та модуль порівняння товарів дозволяють покупцям легко знаходити найкраще рішення, значно підвищуючи конверсію.
Новий стандарт E-commerce в Україні
BooStore.pro визнано однією з найкращих платформ для стоврення магазинів в Україні за рахунок свободи, яку вона дає підприємцям. Тут немає жорстких лімітів, що перешкоджають масштабуванню.
«Наша філософія проста: ваш успіх – наш пріоритет. Ми даємо інструменти професійного рівня безкоштовно, щоб бізнес фокусувався на продажах, а не на оплаті рахунків за софт», - Наголошують у компанії.
Для глобальних проектів перехід на Pro-рівні відкриває доступ до більшої кількості товарів, розширеної автоматизації та платіжним сервісам без комісій платформи. Це перетворює магазин на потужний технологічний актив для роботи на будь-яких ринках.
