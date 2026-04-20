Украина может увеличить агроэкспорт в четыре раза: названы необходимые инвестиции

Украине необходимо привлечь до $85–90 млрд инвестиций в переработку агропродукции, чтобы увеличить годовой агроэкспорт с нынешних $27 млрд до более чем $120 млрд.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Африка – сложный регион, но в то же время это континент, который больше всего в мире страдает от дефицита продовольствия. Украина производит в пять раз больше продовольствия, чем потребляет сама. Поэтому расширение нашего присутствия на африканском рынке – это и спасение жизней, и огромные экономические перспективы", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что Украина экспортирует преимущественно сырье.

В настоящее время доля украинских товаров в импорте стран Африки составляет менее 5%. Для ее увеличения, по оценке эксперта, Украине нужно переходить к экспорту переработанной продукции – муки, круп, макарон, а не зерна.

Привлечение инвестиций в переработку, по словам Леонида Козаченко, позволит:

увеличить агроэкспорт с $27 млрд до более чем $120 млрд

уменьшить зависимость от сырьевого экспорта

усилить позиции Украины на рынках Африки и Ближнего Востока

Напомним, Украина открыла первый агрохаб в Гане , где заработал центр переработки и распределения продовольствия, который должен усилить присутствие украинской агропродукции на рынке Африки.