Украина может увеличить агроэкспорт в четыре раза: названы необходимые инвестиции

посевная
Экспорт украинской агропродукции может возрасти до $120 млрд при развитии переработки и инвестиций / Depositphotos

Украине необходимо привлечь до $85–90 млрд инвестиций в переработку агропродукции, чтобы увеличить годовой агроэкспорт с нынешних $27 млрд до более чем $120 млрд.

Как пишет Delo.ua , об этом заявил президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его оценкам, для реализации такой стратегии в течение 10 лет необходимо привлечь около $85–90 млрд. инвестиций во внутреннюю переработку.

"Африка – сложный регион, но в то же время это континент, который больше всего в мире страдает от дефицита продовольствия. Украина производит в пять раз больше продовольствия, чем потребляет сама. Поэтому расширение нашего присутствия на африканском рынке – это и спасение жизней, и огромные экономические перспективы", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что Украина производит примерно в пять раз больше продовольствия, чем потребляет, но пока экспортирует преимущественно сырье.

В настоящее время доля украинских товаров в импорте стран Африки составляет менее 5%. Для ее увеличения, по оценке эксперта, Украине нужно переходить к экспорту переработанной продукции – муки, круп, макарон, а не зерна.

Привлечение инвестиций в переработку, по словам Леонида Козаченко, позволит:

  • увеличить агроэкспорт с $27 млрд до более чем $120 млрд
  • уменьшить зависимость от сырьевого экспорта
  • усилить позиции Украины на рынках Африки и Ближнего Востока

Напомним, Украина открыла первый агрохаб в Гане , где заработал центр переработки и распределения продовольствия, который должен усилить присутствие украинской агропродукции на рынке Африки.

Автор:
Лариса Крупко