Україна може збільшити агроекспорт у чотири рази: названо необхідні інвестиції

Україні необхідно залучити до $85–90 млрд інвестицій у переробку агропродукції, щоб збільшити річний агроекспорт із нинішніх $27 млрд до понад $120 млрд.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Африка – складний регіон, але водночас це континент, який найбільше у світі потерпає від дефіциту продовольства. Україна виробляє у п’ять разів більше харчів, ніж споживає сама. Тому розширення нашої присутності на африканському ринку – це і порятунок життів, і величезні економічні перспективи", – зазначає експерт.

Він зазначає, що Україна виробляє приблизно у п’ять разів більше харчів, ніж споживає, але поки що експортує переважно сировину.

Наразі частка українських товарів у імпорті країн Африки становить менше 5%. Для її збільшення, за оцінкою експерта, Україні потрібно переходити до експорту переробленої продукції — борошна, круп, макаронів, а не зерна.

Залучення інвестицій у переробку, за словами Леоніда Козаченка, дозволить:

збільшити агроекспорт з $27 млрд до понад $120 млрд

зменшити залежність від сировинного експорту

посилити позиції України на ринках Африки та Близького Сходу

Нагадаємо, Україна відкрила перший агрохаб у Гані, де запрацював центр переробки та розподілу продовольства, що має посилити присутність української агропродукції на ринку Африки.