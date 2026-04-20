Україна може збільшити агроекспорт у чотири рази: названо необхідні інвестиції

посівна
Експорт української агропродукції може зрости до $120 млрд за умови розвитку переробки та інвестицій / Depositphotos

Україні необхідно залучити до $85–90 млрд інвестицій у переробку агропродукції, щоб збільшити річний агроекспорт із нинішніх $27 млрд до понад $120 млрд.

Як пише Delo.ua, про це заявив президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його оцінками, для реалізації такої стратегії протягом 10 років необхідно залучити близько $85–90 млрд інвестицій у внутрішню переробку.

"Африка – складний регіон, але водночас це континент, який найбільше у світі потерпає від дефіциту продовольства. Україна виробляє у п’ять разів більше харчів, ніж споживає сама. Тому розширення нашої присутності на африканському ринку – це і порятунок життів, і величезні економічні перспективи", – зазначає експерт.

Він зазначає, що Україна виробляє приблизно у п’ять разів більше харчів, ніж споживає, але поки що експортує переважно сировину.

Наразі частка українських товарів у імпорті країн Африки становить менше 5%. Для її збільшення, за оцінкою експерта, Україні потрібно переходити до експорту переробленої продукції — борошна, круп, макаронів, а не зерна.

Залучення інвестицій у переробку, за словами Леоніда Козаченка, дозволить:

  • збільшити агроекспорт з $27 млрд до понад $120 млрд
  • зменшити залежність від сировинного експорту
  • посилити позиції України на ринках Африки та Близького Сходу

Нагадаємо, Україна відкрила перший агрохаб у Гані, де запрацював центр переробки та розподілу продовольства, що має посилити присутність української агропродукції на ринку Африки.

Автор:
Лариса Крупко