Як обрати CRM, яку не доведеться змінювати через кілька років: досвід iPlan і NetHunt CRM

Часто CRM обирають як швидкий спосіб навести лад у процесах. Але коли компанія росте, виявляється, що можливостей системи вже не вистачає, і бізнесу доводиться проходити складну та витратну заміну.

iPlan вдалося цього уникнути. Ще на початку вони шукали рішення, яке зможе розвиватися разом із компанією і не вимагатиме заміни з часом. Такою системою стала NetHunt CRM.

У статті розповімо про сценарії використання NetHunt CRM та пояснимо, як CRM-системі вдається закривати потреби.

Гнучкість NetHunt CRM як основа для росту

На старті бізнесу важливі швидкість і концентрація на ключових завданнях. Командам не потрібні перевантажені системи з довгим впровадженням і великою кількістю правил.

Саме так підійшли до вибору в iPlan. Вони почали працювати з NetHunt CRM майже одразу після запуску бізнесу. Спочатку налаштували просту та зрозумілу воронку. З розвитком компанії до неї поступово додали автоматизації та інтеграції з іншими інструментами.

Система не вимагала змінювати підхід до роботи або перебудовувати процеси. Коли кількість клієнтів і задач зростала, NetHunt CRM легко адаптувалась під нове навантаження і розширювалася разом із бізнесом без зайвого ускладнення для команди.

Усі канали комунікацій в одному місці

З розвитком бізнесу змінюється не лише кількість клієнтів, а й кількість каналів комунікації. Частина звернень приходить у месенджери, соцмережі, пошту. І якщо компанія працює в кількох каналах одночасно, важливо, щоб CRM могла зібрати все це в одному місці, а не змушувала команду постійно перемикатися між сервісами.

У iPlan одним із головних каналів для спілкування з клієнтами був Telegram, тому його інтегрували в NetHunt CRM з самого початку. Це допомогло зберігати всю переписку прямо на картці клієнта, без потреби дублювати інформацію вручну.

Коли з’явилася потреба працювати ще й через Instagram та WhatsApp, компанії не довелося змінювати звичний підхід або перебудовувати процеси. Нові канали просто додали до вже налаштованої системи, і вся історія взаємодії продовжила накопичуватися в єдиному просторі.

Такий підхід дав iPlan кілька практичних переваг:

Уся комунікація з клієнтом зберігається в одному місці, незалежно від того, де саме вона відбувалася. Команда не витрачає час на пошук повідомлень у різних застосунках. Якщо клієнта передають іншому спеціалісту, новий співробітник одразу бачить повний контекст і продовжує роботу без втрати деталей.

"Планери можуть зайти в NetHunt CRM і одразу написати всім, кому потрібно. Це набагато швидше, ніж йти в Телеграм і вишукувати клієнтів", — Альона Помазкіна, Head of marketing iPlan.

Поступове впровадження автоматизації

На ранньому етапі надлишок автоматизації часто лише ускладнює роботу. Коли команда багато робить вручну, вона краще бачить, як поводяться клієнти, де виникають затримки і що справді потребує оптимізації. Лише після цього автоматизація починає працювати як підсилення, а не як додаткове навантаження.

Саме так цей підхід спрацював у iPlan:

Спочатку команда користувалася Google Формами і ручним перенесенням заявок у CRM. Для невеликого потоку лідів цього було достатньо.

Коли кількість звернень зросла, з’явилася потреба прибрати ручну роботу, то команда перейшла на форми NetHunt CRM , і всі заявки із сайту та інших джерел автоматично потрапляли в систему разом із потрібними даними. Це дало маркетологам можливість краще бачити, які канали працюють ефективно, а планерам — швидше отримувати нові звернення в роботу.

Наступним етапом стали складніші сценарії: н априклад, для повернення клієнтів, які давно не виходили на зв’язок. У таких випадках NetHunt CRM автоматично запускає серію корисних листів. Компанія не втрачає теплі контакти, навіть коли фахівці зосереджені на активних клієнтах.

Єдиний простір для роботи різних команд

Коли бізнес росте, CRM перестає бути інструментом тільки для продажів. З часом у ній важливо вести й інші процеси — роботу з кандидатами, партнерами, підрядниками та іншими зовнішніми контактами. Усе, де потрібні історія взаємодії, відповідальні та прозорий процес, зручно тримати в одній системі.

З розвитком компанії стало зрозуміло, що CRM потрібна не лише команді, яка працює з клієнтами. Тому в NetHunt CRM вони налаштували окремі воронки для інших напрямів:

HR — для ведення кандидатів від першого контакту до фінального рішення;

Партнери — для роботи з партнерськими домовленостями та взаємодією.

Завдяки цьому компанії не довелося шукати окремий інструмент для рекрутингу чи ще одну систему для партнерського напряму. Усі процеси залишилися в одній CRM, у знайомому для команди середовищі.

Це дало iPlan кілька практичних переваг:

менше витрат на додатковий софт;

єдиний підхід до роботи з даними;

повну картину всіх взаємодій компанії в одному місці.

Системний контроль роботи з заявками, коли команда стає більшою, стежити за кожною заявкою вручну вже неможливо. Керівник фізично не може перевіряти кожен етап, кожну відповідь чи кожне прострочення. Саме в цей момент NetHunt CRM бере на себе частину контролю і підказує, де потрібна увага.

У iPlan це реалізували через простий механізм: якщо по заявці не відбувається жодних змін понад 24 години, система автоматично надсилає нагадування в корпоративний чат.

Такий підхід допомагає не втрачати звернення навіть у періоди високого навантаження. Менеджери швидше реагують, клієнти отримують стабільну комунікацію, а якість сервісу не падає навіть тоді, коли кількість заявок зростають.

Як вибрати CRM, яку не доведеться змінювати з часом

Кейс iPlan показує: головне в CRM не кількість функцій, а здатність підтримувати бізнес і на старті, і в період росту. Ось на що варто звернути увагу під час вибору:

Простий старт : Система не має бути складною з першого дня. Якщо запуск вимагає багато часу й зусиль, далі працювати буде важче.

Гнучка структура : Бізнес-процеси змінюються, тому CRM повинна легко підлаштовуватися під нові завдання без обмежень.

Підключення різних каналів комунікації: Уся взаємодія з клієнтами має збиратися в одному місці, а нові канали — легко додаватися без перебудови системи.

Поступова автоматизація: Хороша CRM дає змогу автоматизувати процеси поетапно — тоді, коли це справді потрібно бізнесу.

Можливість використовувати CRM ширше за продажі: З часом система має бути корисною не лише для роботи з клієнтами, а й для інших напрямів — наприклад, HR, партнерів чи підрядників

Досвід iPlan добре показує, наскільки важливо зробити правильний вибір на старті. Коли CRM підібрана вдало, компанія може рости без зайвих змін: не витрачати ресурси на новий софт, не переносити дані і не перебудовувати роботу щоразу, коли з’являються нові завдання. Система просто адаптується разом із бізнесом.

Якщо вам потрібна CRM, яка підтримує бізнес сьогодні і залишається актуальною в майбутньому, варто придивитися до NetHunt CRM.