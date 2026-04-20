Как выбрать CRM, которую не придется менять через несколько лет: опыт iPlan и NetHunt CRM

Часто CRM выбирают как быстрый способ навести порядок в процессах. Но когда компания растет, оказывается, что возможностей системы уже не хватает и бизнесу приходится проходить сложную и затратную замену.

iPlan удалось этого избежать. Еще сначала они искали решение, которое сможет развиваться вместе с компанией и не потребует замены со временем. Такой системой стала NetHunt CRM .

В статье расскажем о сценариях использования NetHunt CRM и объясним, как CRM-системе удается закрывать потребности.

Гибкость NetHunt CRM как основа роста

На старте бизнеса важны скорость и концентрация на ключевых задачах. Командам не нужны перегруженные системы с длительным использованием и множеством правил.

Именно так подошли к выбору в iPlan. Они начали работать с NetHunt CRM почти сразу же после запуска бизнеса. Сначала настроили простую и понятную воронку. С развитием компании к ней постепенно добавили автоматизацию и интеграцию с другими инструментами.

Система не требовала изменять подход к работе или перестраивать процессы. Когда количество клиентов и задач росло, NetHunt CRM легко адаптировалось под новую нагрузку и расширялось вместе с бизнесом без лишнего усложнения для команды.

Все каналы коммуникаций в одном месте

С развитием бизнеса меняется не только количество клиентов, но количество каналов коммуникации. Часть обращений приходит в мессенджеры, соцсети, почту. И если компания работает в нескольких каналах одновременно, важно чтобы CRM могла собрать все это в одном месте, а не заставляла команду постоянно переключаться между сервисами.

В iPlan одним из главных каналов для общения с клиентами был Telegram, потому его интегрировали в NetHunt CRM с самого начала. Это помогло хранить всю переписку прямо на карте клиента, без необходимости дублировать информацию вручную.

Когда возникла необходимость работать еще и через Instagram и WhatsApp, компании не пришлось менять привычный подход или перестраивать процессы. Новые каналы просто добавили в уже настроенную систему, и вся история взаимодействия продолжила накапливаться в едином пространстве.

Такой подход дал iPlan несколько практических преимуществ:

Вся коммуникация с клиентом сохраняется в одном месте, независимо от того, где она проходила. Команда не тратит время на поиск сообщений в разных приложениях. Если клиент передается другому специалисту, новый сотрудник сразу видит полный контекст и продолжает работу без потери деталей.

"Планеры могут зайти в NetHunt CRM и сразу написать всем, кому нужно. Это гораздо быстрее, чем идти в Телеграмм и выискивать клиентов" , - Алена Помазкина, Head of marketing iPlan.

Постепенное внедрение автоматизации

На раннем этапе избыток автоматизации часто лишь усложняет работу. Когда команда многое делает вручную, она лучше видит, как ведут себя клиенты, где возникают задержки и действительно нуждается в оптимизации. Только после этого автоматизация начинает работать как усиление, а не как дополнительную нагрузку.

Именно так этот подход сработал в iPlan:

Первоначально команда пользовалась Google Формами и ручной переноской заявок в CRM. Для небольшого потока лидов этого было достаточно.

Когда количество обращений выросло, появилась потребность убрать ручную работу, то команда перешла на формы NetHunt CRM , и все заявки с сайта и других источников автоматически попадали в систему вместе с нужными данными. Это дало маркетологам возможность лучше видеть, какие каналы работают эффективно, а планерам быстрее получать новые обращения в работу.

Следующим этапом стали более сложные сценарии: например, для возвращения клиентов, давно не выходивших на связь. В таких случаях NetHunt CRM автоматически запускает серию полезных писем. Компания не теряет тёплые контакты, даже когда специалисты сосредоточены на активных клиентах.

Единое пространство для работы разных команд

Когда бизнес растет, CRM перестает быть инструментом только для продаж. Со временем в нем важно вести и другие процессы — работу с кандидатами, партнерами, подрядчиками и другими внешними контактами. Все, где нужны истории взаимодействия, ответственные и прозрачный процесс, удобно держать в одной системе.

С развитием компании стало ясно, что CRM нужна не только команде, работающей с клиентами. Поэтому в NetHunt CRM они настроили отдельные воронки для других направлений:

HR – для ведения кандидатов от первого контакта до финального решения;

Партнеры – для работы с партнерскими договоренностями и взаимодействием.

Благодаря этому, компании не пришлось искать отдельный инструмент для рекрутинга или еще одну систему для партнерского направления. Все процессы остались в одной CRM, в знакомой для команды среде.

Это дало iPlan несколько практических преимуществ:

меньше затрат на дополнительный софт;

единый подход к работе с данными;

полную картину всех взаимодействий компании в одном месте.

Системный контроль работы с заявками, когда команда становится больше, следить за каждой заявкой вручную уже невозможно. Руководитель физически не может проверять каждый этап, каждый ответ или каждую просрочку. Именно в этот момент NetHunt CRM берет на себя часть контроля и подсказывает, где нужно внимание.

В iPlan это реализовали через простой механизм: если по заявке не происходит никаких изменений более 24 часов, система автоматически посылает напоминания в корпоративный чат.

Такой подход помогает не терять обращение даже в периоды высокой нагрузки. Менеджеры реагируют быстрее, клиенты получают стабильную коммуникацию, а качество сервиса не падает даже тогда, когда количество заявок растут.

Как выбрать CRM, которую не придется менять со временем

Кейс iPlan показывает: главное у CRM не количество функций, а способность поддерживать бизнес и на старте, и в период роста. Вот на что стоит обратить внимание при выборе:

Простой старт : Система не должна быть сложной с первого дня. Если запуск требует много времени и усилий, работать будет труднее.

Гибкая структура : Бизнес-процессы изменяются, поэтому CRM должна легко подстраиваться под новые задачи без ограничений.

Подключение разных каналов коммуникации: Все взаимодействие с клиентами должно собираться в одном месте, а новые каналы легко добавляться без перестройки системы.

Постепенная автоматизация: Хорошая CRM позволяет автоматизировать процессы поэтапно, когда это действительно нужно бизнесу.

Возможность использовать CRM шире продаж: Со временем система должна быть полезна не только для работы с клиентами, но и для других направлений, например, HR, партнеров или подрядчиков

Опыт iPlan хорошо показывает, сколь важно сделать правильный выбор на старте. Когда CRM подобрана удачно, компания может расти без лишних изменений: не тратить ресурсы на новый софт, не переносить данные и не перестраивать работу всякий раз, когда появляются новые задачи. Система просто адаптируется вместе с бизнесом.

Если вам нужна CRM, которая поддерживает бизнес сегодня и остается актуальной в будущем, стоит присмотреться к NetHunt CRM .