Tesla Маска ухилилася від сплати податків у США на сотні мільйонів доларів: що відомо

Компанія найбагатшої людини світу Ілона Маска Tesla використовує поширену корпоративну тактику, відому як переміщення прибутку. Це, ймовірно, дозволило їй заощадити понад $400 млн на податках у США.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

У січні Tesla подала річний звіт, згідно з яким сума її федеральних податкових зобов'язань у США за 2025 рік дорівнює нулю. За останні два десятиліття компанія декларувала відсутність податкової заборгованості перед американським урядом майже щороку, попри дохід у 264 мільярди доларів. Основними чинниками цього були податкові відрахування через минулі збитки та державні пільги на екологічну енергетику.

Проте огляд тисяч документів виявив інший метод оптимізації витрат: переміщення прибутку. Суть стратегії полягає у використанні підрозділів у Нідерландах та Сінгапурі. За даними регуляторів, ці структури отримали 18 мільярдів доларів прибутку, який не був оподаткований за місцем реєстрації. Аналіз свідчить, що без цього кроку зазначені кошти мали б оподатковуватися в Сполучених Штатах.

Аналітики пов'язують це з передачею прав на інтелектуальну власність — патенти та ноу-хау — іноземним дочірнім компаніям. Це дозволило відображати доходи, отримані від цієї власності, у юрисдикціях з вигіднішими податковими умовами. Реувен Аві-Йона, професор податкового права Мічиганського університету, зазначив: "Йдеться виключно про переведення прибутків до юрисдикцій з низькими податками". Подібні домовленості у формі "умови про розподіл витрат" Tesla офіційно згадувала у звіті за 2015 рік.

Ці факти суперечать заявам Ілона Маска про те, що його бізнес не прагне уникати сплати справедливої частки податків. Хоча представники Tesla стверджують, що податкова структура керується зі штаб-квартири в США, фахівці зазначають, що подібні схеми є поширеною корпоративною практикою. Стівен Шей, колишній чиновник Міністерства фінансів США, підкреслив: "Це не той спосіб, у який повинна працювати міжнародна податкова система".

Згідно зі звітом компанії за 2025 рік, 90% її глобального прибутку було отримано у США. Для порівняння, протягом попередніх п'яти років цей показник становив лише 27%. Експерти припускають, що компанія могла змінити офшорну структуру, проте це не скасовує факту попередньої економії на податках. Загалом Tesla декларувала іноземні податкові зобов'язання у розмірі 6,4 мільярда доларів, що значно перевищує оцінки її платежів до бюджету США.

