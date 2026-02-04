Продажі Tesla у Китаї зростають третій місяць поспіль, BYD переживає не найкращі часи

Введення Китаєм 5% податку на купівлю електромобілів та скорочення державних субсидій завдали болючого удару по місцевих виробниках. Проте компанія Tesla, наперекір усім прогнозам, зуміла завершити місяць "у плюсі", поставивши 69 129 автомобілів зі свого заводу в Шанхаї. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє Вloomberg.

Поки Tesla святкує успіх третій місяць поспіль, її головний конкурент — компанія BYD — переживає не найкращі часи. Продажі гіганта з Шеньчженя, який раніше обійшов Маска у світовому рейтингу, впали на 30%.

Секрет стійкості Tesla

Незважаючи на запровадження 5% податку на купівлю електромобілів та гібридів з цього року, а також скорочення субсидій на обмін дешевших моделей, Tesla приваблювала китайських клієнтів такими акціями, як семирічні автокредити з наднизькими відсотками та субсидія на страхування у розмірі 8000 юанів (1153 долари США).

Ці кроки дозволили компанії Ілона Маска привабити клієнтів навіть тоді, коли загальний ринок електрокарів та гібридів продемонстрував мляве зростання лише на 1%.

Хто в зоні турбулентності?

Місцеві інноваційні компанії зіткнулися з серйозним відтоком покупців. Поставки Xpeng впали на 34%, а стійкий до криз Li Auto повідомив про зниження на 8%. Навіть технологічний гігант Xiaomi, чиї автівки стали хітом 2025 року, відчув охолодження попиту після святкування у КНР Місячного Нового року.

Битва технологій

Експерти зазначають, що ринок Китаю вступив у нову еру. Tesla продовжує підігрівати інтерес своєю функцією повністю автономного керування (FSD), сподіваючись на її остаточне схвалення китайською владою. Водночас для BYD та Geely Automobile похолодання вдома стало сигналом для експансії на закордонні ринки. Наприклад, експортні поставки BYD зросли більш ніж на 50%, що стало чи не єдиною світлою плямою у звітності компанії.

