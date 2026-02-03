Запланована подія 2

Tesla випустила нову модель кросовера Model Y: яка ціна

значок Tesla
Tesla випустила нову модель кросовера Model Y / Вікіпедія

Американський виробник електромобілів Tesla представив у США нову версію свого кросовера Model Y з повним приводом за ціною $41 990

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що запуск відбувся після того, як у жовтні Tesla вивела на ринок спрощені версії Model Y та седана Model 3 у комплектації Standard. Їхня ціна була знижена приблизно на $5 тис. порівняно з попередніми базовими моделями.

Ці електромобілі стали ключовим елементом цінової стратегії компанії на 2026 рік, спрямованої на розширення кола покупців без очікування запуску нового масового електрокара.

Нова модифікація є вищою за класом за базову комплектацію Model Y Standard із заднім приводом, яка залишається найдешевшою у лінійці.

Деякі експерти вважають, що збільшення частки доступніших моделей може негативно вплинути на маржу компанії, якщо Tesla не зможе компенсувати це за рахунок зниження виробничих витрат або зростання доходів від програмного забезпечення та сервісів.

Раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія припинить виробництво седанів Model S і Model X, а виробничі потужності заводу в Каліфорнії планує переорієнтувати на випуск гуманоїдних роботів.

Фінансовий директор Tesla Вайбхав Танеджа повідомив, що реалізація проєктів Cybercab, гуманоїдного робота Optimus, вантажівки Semi та спорткара Roadster вимагатиме інвестицій у виробничі потужності на суму понад 20 млрд доларів у 2026 році. Для порівняння, у 2025 році капітальні витрати становили 8,5 млрд доларів.

Автор:
Світлана Манько