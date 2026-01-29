Tesla відмовляється від Model S і Model X та переорієнтовується на виробництво роботів

Компанія Tesla припинить продаж своїх флагманських електромобілів — седана Model S та позашляховика Model X — і використає звільнені виробничі потужності для створення роботів. Про це заявив генеральний директор Ілон Маск під час телефонної конференції з аналітиками.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Reuters.

Model S і Model X, які свого часу зробили Tesla лідером ринку електромобілів, нині забезпечують лише незначну частку доходів компанії. За словами Маска, цей крок є частиною глибшої трансформації Tesla з автовиробника на компанію зі штучного інтелекту та робототехніки.

На тлі стратегічних змін Tesla також оголосила про інвестицію у розмірі 2 млрд доларів у компанію штучного інтелекту xAI, яку також очолює Ілон Маск. Це рішення інвестори розглядають як ключовий елемент довгострокової стратегії, що має підтримати оцінку компанії на рівні близько 1,5 трлн доларів.

Маск наголосив, що плани з виробництва роботаксі Cybercab у 2026 році залишаються без змін. Після публікації звітності акції Tesla зросли на 3,5% у позабіржовій торгівлі, однак згодом скоротили зростання до 1,8% через оголошення про суттєве збільшення капітальних витрат.

Роботи, роботаксі та заводи: понад $20 млрд інвестицій за рік

Фінансовий директор Tesla Вайбхав Танеджа повідомив, що реалізація проєктів Cybercab, гуманоїдного робота Optimus, вантажівки Semi та спорткара Roadster вимагатиме інвестицій у виробничі потужності на суму понад 20 млрд доларів у 2026 році. Для порівняння, у 2025 році капітальні витрати становили 8,5 млрд доларів.

Аналітики називають поточний період «перехідною фазою» для компанії. За словами Томаса Монтейро з Investing.com, Tesla фактично просить інвесторів повірити в майбутні доходи від автономного програмного забезпечення та роботаксі ще до відновлення зростання продажів автомобілів.

Основний бізнес Tesla з виробництва електромобілів зазнає тиску через посилення конкуренції, завершення податкових пільг у США та падіння попиту. У 2025 році виручка компанії знизилася приблизно на 3% — до 94,83 млрд доларів, що стало першим річним падінням доходів в історії Tesla.