Китай здійснив першу у світі промислову відправку гуманоїдних роботів на заводи та склади

Китайська компанія UBTech Robotics розпочала першу у світі масову поставку гуманоїдних роботів Walker S2 на промислові підприємства. Партія з сотень роботів уже надійшла до замовників, серед яких великі автовиробники та технологічні компанії, що використовують їх для цілодобової автоматизації виробничих та логістичних процесів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Interesting Engineering.

Сума замовлень на гуманоїдів перевищила 800 мільйонів юанів (приблизно 113 млн доларів США), а ключовими клієнтами стали BYD, Geely Auto, FAW Volkswagen, Dongfeng Liuzhou Motor та Foxconn. Роботи активно впроваджуються на заводах і складах, виконуючи завдання, які зазвичай потребують постійної присутності людини.

Особливістю Walker S2 є система заміни батарей: робот може самостійно знімати та встановлювати акумулятор за кілька хвилин, що дозволяє забезпечувати безперервну роботу протягом тривалих змін. Гуманоїд має високі та міцні пропорції, шарніри рухаються подібно до людських, що дає змогу переміщувати важкі предмети та точно контролювати пальці.

Продукція UBTech доступна для промислових покупців з липня 2025 року. Роботи становлять 30% продажів компанії, що значно перевищує показник минулого року у 10%, демонструючи реальний ринковий попит.

Фінансові показники компанії також покращуються: дохід у першій половині 2025 року досяг 621 млн юанів (зростання на 27,5%), валовий прибуток — 217 млн юанів (+17,3%), а збитки скоротилися на 18,5% до 440 млн юанів. Акції UBTech на Гонконзькій біржі зросли більш ніж на 150% і наразі торгуються на рівні 133 гонконгських доларів, а аналітики Citi та JPMorgan прогнозують подальше зростання до 170 гонконгських доларів.

UBTech позиціонує Walker S2 як перший гуманоїд для масштабного промислового використання, що дозволяє компанії зміцнити лідерство на ринку робототехніки та задовольнити високий попит на автоматизацію виробничих процесів.

В Україні гуманоїдні роботи поки не використовуються, але безпілотні роботи задіяні на фронті та здійснюють гуманітарне розмінування територій.