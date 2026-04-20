Енергокомпанії виставили гарантії походження електроенергії на аукціони

З 20 по 24 квітня 2026 року на торговельному майданчику АТ "Оператор ринку" відбудуться електронні аукціони з купівлі-продажу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Оператора ринку".

Гарантії походження підтверджують, що електроенергія була вироблена з чистих джерел, зокрема гідро-, сонячної, вітрової та інших видів відновлюваної генерації. Вони є інструментом підтвердження "зеленого" походження енергії для споживачів і бізнесу.

Минулого тижня на ринку було реалізовано 1030 гарантій походження, що стало підтвердженням зростаючого попиту на електроенергію з відновлюваних джерел серед компаній-покупців.

У новому раунді аукціонів свої гарантії походження виставили низка енергетичних компаній, серед яких АТ "НАЕК "Енергоатом", ПрАТ "Укргідроенерго", а також постачальники та енергозбутові компанії з різних регіонів України, зокрема "Енера Чернігів", "Енера Суми", "Львівенергозбут", "Прикарпатенерготрейд" та інші.

Запуск аукціонів є частиною розвитку ринку гарантій походження в Україні та інтеграції механізмів, які дозволяють бізнесу підтверджувати використання "зеленої" електроенергії відповідно до європейських стандартів.

Нагадаємо, ще у 2024 році "Оператор ринку" презентував бізнесу власне програмне забезпечення для торгівлі гарантіями походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.