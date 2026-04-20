Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,26

EUR

51,77

+0,35

Наличный курс:

USD

44,05

43,90

EUR

52,00

51,76

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Энергокомпании выставили гарантии происхождения электроэнергии на аукционы

зеленая энергетика, ВСЭ
Энергокомпании выставили гарантии происхождения электроэнергии на аукционы / Depositphotos

С 20 по 24 апреля 2026 г. на торговой площадке АО "Оператор рынка" состоятся электронные аукционы по купле-продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Оператора рынка".

Гарантии происхождения подтверждают, что электроэнергия была произведена из чистых источников, в частности, гидро-, солнечной, ветровой и других видов возобновляемой генерации. Они являются инструментом для подтверждения "зеленого" происхождения энергии для потребителей и бизнеса.

На прошлой неделе на рынке было реализовано 1030 гарантий происхождения, что явилось подтверждением растущего спроса на электроэнергию из возобновляемых источников среди компаний-покупателей.

В новом раунде аукционов свои гарантии происхождения выставили ряд энергетических компаний, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", а также поставщики и энергосбытовые компании из разных регионов Украины, в частности "Энера Чернигов", "Энера Сумы", "Львовэнергопат", "Львовэнергопат".

Запуск аукционов является частью развития рынка гарантий происхождения в Украине и интеграции механизмов, позволяющих бизнесу подтверждать использование "зеленой" электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, еще в 2024 году "Оператор рынка" представил бизнесу собственное программное обеспечение для торговли гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.

Автор:
Татьяна Гойденко