Энергокомпании выставили гарантии происхождения электроэнергии на аукционы

С 20 по 24 апреля 2026 г. на торговой площадке АО "Оператор рынка" состоятся электронные аукционы по купле-продаже гарантий происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Оператора рынка".

Гарантии происхождения подтверждают, что электроэнергия была произведена из чистых источников, в частности, гидро-, солнечной, ветровой и других видов возобновляемой генерации. Они являются инструментом для подтверждения "зеленого" происхождения энергии для потребителей и бизнеса.

На прошлой неделе на рынке было реализовано 1030 гарантий происхождения, что явилось подтверждением растущего спроса на электроэнергию из возобновляемых источников среди компаний-покупателей.

В новом раунде аукционов свои гарантии происхождения выставили ряд энергетических компаний, среди которых АО "НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", а также поставщики и энергосбытовые компании из разных регионов Украины, в частности "Энера Чернигов", "Энера Сумы", "Львовэнергопат", "Львовэнергопат".

Запуск аукционов является частью развития рынка гарантий происхождения в Украине и интеграции механизмов, позволяющих бизнесу подтверждать использование "зеленой" электроэнергии в соответствии с европейскими стандартами.

Напомним, еще в 2024 году "Оператор рынка" представил бизнесу собственное программное обеспечение для торговли гарантиями происхождения электрической энергии, произведенной из возобновляемых источников энергии.