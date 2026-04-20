У Німеччині запроваджують кризовий бонус 1000 євро: виплату отримають не всі

Уряд Німеччини на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом погодив запровадження спеціальної компенсаційної виплати у розмірі 1000 євро. Новий "кризовий бонус" покликаний допомогти громадянам впоратися зі зростанням цін, проте через особливості законодавства значна частина населення може залишитися без фінансової підтримки.

Коаліція консерваторів та соціал-демократів домовилася дозволити компаніям виплачувати співробітникам премію, яка не обкладатиметься податками та соціальними внесками протягом 2026 року.

Чому бонус доступний не кожному

Головною проблемою ініціативи є те, що виплата премії залишається виключно на розсуд роботодавця. Держава не зобов'язує компанії платити ці гроші, а лише звільняє їх від податкового навантаження, якщо ті вирішать заохотити персонал.

Хто ризикує залишитися без виплат:

Пенсіонери, студенти та безробітні: програма розрахована лише на офіційно працевлаштованих осіб.

Працівники малих фірм: через слабку економічну ситуацію невеликі підприємства можуть просто не мати зайвих коштів на премії.

Низькооплачувані галузі: у сільському господарстві, будівництві, торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі шанси на отримання бонусу оцінюються як найнижчі.

Жертви колективних договорів: якщо профспілки в певній галузі щойно завершили переговори про зарплату, роботодавці можуть відмовити у додатковому бонусі, посилаючись на вже досягнуті домовленості.

Податкові контрасти та додаткові витрати

Економічні експерти зазначають, що подібна практика у 2023–2024 роках (премія за компенсацію інфляції) показала нерівномірність розподілу коштів. Тоді повні виплати отримали переважно держслужбовці та працівники оборонної галузі, чиї зарплати й без того вищі за середні.

Водночас у 2026 році в Німеччині планується підвищення податку на тютюнову продукцію. На думку аналітиків, це створить додатковий фінансовий тиск саме на малозабезпечені домогосподарства, нівелюючи ефект від можливого бонусу.

