Україна та Німеччина створюють спільний комітет для розвитку проєктів у сфері надрокористування

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України

Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері геології. Під час зустрічі в Берліні сторони домовилися про створення координаційного комітету, який опікуватиметься спільними проєктами у галузі використання надр.

Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписали Державна служба геології та надр України та Федеральний інститут геонаук та природних ресурсів Німеччини (BGR).

Завдання українсько-німецького комітету

Новостворений орган забезпечуватиме системну взаємодію між країнами. Головні напрями роботи включають:

  • Координація проєктів: комітет визначатиме пріоритетні напрями геологічних досліджень та забезпечуватиме їх реалізацію.
  • Інвестиційний розвиток: створення сприятливих умов для залучення німецьких інвестицій у мінерально-сировинну базу України.
  • Прозорість даних: спільна робота над підвищенням якості та доступності геологічної інформації.

Міністр Олексій Соболев підкреслив, що ця угода допоможе ефективніше використовувати потенціал українських надр та залучати передові німецькі технології в галузь.

Нагадаємо, раніше  Україна та Німеччина розпочали офіційний обмін оборонними даними. Співпраця включає аналіз ефективності озброєння в бойових умовах та спільні розробки у сфері оборонного штучного інтелекту.

Автор:
Максим Кольц
