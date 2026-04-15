Україна та Німеччина створюють спільний комітет для розвитку проєктів у сфері надрокористування

Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері геології. Під час зустрічі в Берліні сторони домовилися про створення координаційного комітету, який опікуватиметься спільними проєктами у галузі використання надр.

Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписали Державна служба геології та надр України та Федеральний інститут геонаук та природних ресурсів Німеччини (BGR).

Завдання українсько-німецького комітету

Новостворений орган забезпечуватиме системну взаємодію між країнами. Головні напрями роботи включають:

Координація проєктів: комітет визначатиме пріоритетні напрями геологічних досліджень та забезпечуватиме їх реалізацію.

Інвестиційний розвиток: створення сприятливих умов для залучення німецьких інвестицій у мінерально-сировинну базу України.

Прозорість даних: спільна робота над підвищенням якості та доступності геологічної інформації.

Міністр Олексій Соболев підкреслив, що ця угода допоможе ефективніше використовувати потенціал українських надр та залучати передові німецькі технології в галузь.

