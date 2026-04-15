Читать на русском
Україна та Німеччина створюють спільний комітет для розвитку проєктів у сфері надрокористування
Україна та Німеччина посилюють співпрацю у сфері геології. Під час зустрічі в Берліні сторони домовилися про створення координаційного комітету, який опікуватиметься спільними проєктами у галузі використання надр.
Як повідомляє Delo.ua, про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.
Відповідний Меморандум про взаєморозуміння підписали Державна служба геології та надр України та Федеральний інститут геонаук та природних ресурсів Німеччини (BGR).
Завдання українсько-німецького комітету
Новостворений орган забезпечуватиме системну взаємодію між країнами. Головні напрями роботи включають:
- Координація проєктів: комітет визначатиме пріоритетні напрями геологічних досліджень та забезпечуватиме їх реалізацію.
- Інвестиційний розвиток: створення сприятливих умов для залучення німецьких інвестицій у мінерально-сировинну базу України.
- Прозорість даних: спільна робота над підвищенням якості та доступності геологічної інформації.
Міністр Олексій Соболев підкреслив, що ця угода допоможе ефективніше використовувати потенціал українських надр та залучати передові німецькі технології в галузь.
