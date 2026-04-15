Украина и Германия создают общий комитет по развитию проектов в сфере недропользования
Украина и Германия ужесточают сотрудничество в области геологии. Во время встречи в Берлине стороны договорились о создании координационного комитета, который будет заниматься совместными проектами в области использования недр.
Как сообщает Delo.ua, об этом говорится в сообщении Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.
Соответствующий Меморандум о взаимопонимании был подписан Государственной службой геологии и недр Украины и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Германии (BGR).
Задания украинско-германского комитета
Вновь орган будет обеспечивать системное взаимодействие между странами. Главные направления работы включают:
- Координация проектов: комитет будет определять приоритетные направления геологических исследований и обеспечивать их реализацию.
- Инвестиционное развитие: создание благоприятных условий для привлечения германских инвестиций в минерально-сырьевую базу Украины.
- Прозрачность данных: совместная работа по повышению качества и доступности геологической информации.
Министр Алексей Соболев подчеркнул, что это соглашение поможет более эффективно использовать потенциал украинских недр и привлекать передовые немецкие технологии в отрасль.
Напомним, ранее Украина и Германия начали официальный обмен оборонными данными. Сотрудничество включает в себя анализ эффективности вооружения в боевых условиях и совместные разработки в сфере оборонного искусственного интеллекта.