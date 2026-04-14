Развитие оборонного ШИ: Украина и Германия начинают обмен данными с поля боя

Украина и Германия приступили к официальному обмену оборонными данными. Документ предусматривает реализацию совместных проектов, направленных на анализ эффективности германского вооружения в боевых условиях и развитие оборонного искусственного интеллекта.

Соответствующий меморандум подписали Министр обороны Украины Михаил Федоров и Министр обороны Германии Борис Писториус. В мероприятии приняли участие президент Владимир Зеленский и федеральный канцлер Фридрих Мерц. Это первое подобное соглашение Украины с иностранными партнерами.

Обмен данными и развитие технологий ИИ

Основное внимание договоренностей сосредоточено на системах PzH 2000, RCH 155 и IRIS-T. Украина предоставляет партнерам доступ к уникальной информации с поля боя, хранящейся в системе DELTA и других цифровых платформах.

Михаил Федоров отметил: "Украина делится уникальными данными с поля боя, предоставляя партнерам доступ к ним для обучения и усовершенствования AI-моделей и аналитических решений. Это первый в мире проект развития оборонного искусственного интеллекта такого масштаба".

Такая модель сотрудничества позволяет партнерам совершенствовать аналитические решения, а Украине получать технологическую поддержку согласно приоритетам Плана войны. Также на стадии проработки находится инициатива Владимира Зеленского по двустороннему соглашению в сфере беспилотных систем - "drone deal".

В Минобороны отметили, что подписанный Меморандум масштабирует взаимовыгодное сотрудничество, где боевой опыт Украины становится основой развития оборонных способностей обеих стран.

Напомним, 14 апреля Украина и Германия подписали пакет оборонных соглашений на общую сумму 4 млрд евро. Средства будут направлены на укрепление противовоздушной обороны, развитие беспилотных систем и производство дальнобойного вооружения.