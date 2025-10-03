Украинская Delta стала основной системой управления на учениях НАТО

Украинская боевая система Delta стала основной системой управления для объединенной команды стран-участниц на учениях НАТО REPMUS 2025.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, с помощью системы Delta было скоординировано более 100 беспилотных платформ — морских, подводных, наземных и воздушных.

Шмигаль рассказал, что Украина во второй раз подряд присоединилась к учениям НАТО REPMUS 2025 — крупнейшего международного мероприятия по отработке беспилотных систем в морских операциях.

В ходе учений украинские военнослужащие поделились боевым опытом с партнерами.

"Delta подтвердила совместимость с новейшими стандартами Альянса. А также, что украинские технологии не только соответствуют стандартам НАТО, но и формируют новые подходы к ведению войны. Это доказательство нашей способности быстро адаптироваться к любым боевым действиям на море, суше или в воздухе", - подчеркнул Шмигаль.

Что такое система Delta

Delta — это комплекс военных решений, ежедневно помогающий уничтожать вражеские объекты. В систему входят мобильное приложение, военный мессенджер, защищенный стриминг с поля боя, цифровая карта, инструменты для планирования операций и интеграция с другими системами.

Благодаря разработке Центра инноваций Минобороны военные могут планировать операции, обмениваться информацией о расположении противника в безопасной среде.

Система создана по стандартам НАТО и позволяет в реальном времени обмениваться данными с партнерами.

Поскольку Украина широко использует беспилотники, Минобороны работает над их интеграцией в Delta, что позволит более эффективно планировать применение дронов в зависимости от типа целей.

Напомним, боевая система Delta успешно прошла проверку информационной безопасности, подтвердив соответствие ее комплексной системы защиты информации (КСЗИ) установленным требованиям.