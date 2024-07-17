Украинская боевая система Delta прошла проверку кибербезопасности по стандартам НАТО

Боевая система DELTA успешно прошла проверку информационной безопасности, подтвердив соответствие ее комплексной системы защиты информации установленным требованиям.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Там отметили, что независимую проверку провела одна из ведущих международных консалтинговых компаний.

"Впервые в истории Украины военная система прошла сертификацию по стандартам, используемым в странах НАТО. До этого подобные системы проверялись по утратившим свою актуальность стандартам 20-летней давности", — отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

В ведомстве сообщают, что диагностика кибербезопасности системы длилась полтора месяца. Были проанализированы 162 мероприятия защиты информации, используемых в системе DELTA. Система построена на современных технологиях и отвечает требованиям по киберзащите.

По словам главы Госспецсвязи Юрия Мироненко, во время войны безопасность боевых систем является приоритетом. Прошедший DELTA путь станет примером для других государственных систем — как боевых, так и небоевых.

Следующим шагом будет введение DELTA в эксплуатацию Силами обороны. Система должна получить широкое распространение в боевых подразделениях для обеспечения технологического превосходства над врагом.

Справка :

DELTA – это боевая система, позволяющая планировать операции и видеть поле боя в режиме реального времени, обмениваться информацией в рамках подразделения, бригады, группировки, а при необходимости – и с союзниками. Ежемесячно в систему добавляется более 600 тыс. объектов о месторасположении врага, в то же время пересматривается военными более 4 млн вражеских объектов.

Напомним, Delta официально была введена в Силах обороны Украины в начале февраля 2023 года. Известно, что разработка системы началась еще в 2015 году, а уже с 2016-го ее стали использовать Военно-морские силы Вооруженных сил Украины. В 2019 году Главное управление разведки Минобороны сообщало о ее применении в зоне Операции объединенных сил в Донбассе.