Українська бойова система Delta пройшла перевірку кібербезпеки за стандартами НАТО

Бойова система DELTA успішно пройшла перевірку інформаційної безпеки, підтвердивши відповідність її комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) встановленим вимогам.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Там зазначили, що незалежну перевірку здійснила одна з провідних міжнародних консалтингових компаній.

"Вперше в історії України військова система пройшла сертифікацію за стандартами, які використовуються в країнах НАТО. До цього подібні системи перевірялися за стандартами 20-річної давності, які втратили свою актуальність", — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

У відомстві повідомляють, що діагностика кібербезпеки системи тривала півтора місяці. Було проаналізовано 162 заходи захисту інформації, що використовуються в системі DELTA. Система побудована на сучасних технологіях і відповідає вимогам щодо кіберзахисту.

За словами голови Держспецзв'язку Юрія Мироненко, під час війни безпека бойових систем є пріоритетом. Шлях, який пройшла DELTA, стане прикладом для інших державних систем — як бойових, так і небойових.

Зазначається, що наступним кроком буде введення DELTA в експлуатацію Силами оборони. Система має отримати широке розповсюдження у бойових підрозділах для забезпечення технологічної переваги над ворогом.

Довідка:

DELTA — це бойова система, що дозволяє планувати операції та бачити поле бою в режимі реального часу, обмінюватися інформацією в межах підрозділу, бригади, угруповання, а за потреби — і з союзниками. Щомісяця у систему додається понад 600 тис. об’єктів про місцерозташування ворога, водночас переглядається військовими понад 4 млн ворожих об’єктів.

Нагадаємо, Delta офіційно запровадили в Силах оборони України на початку лютого 2023 року. Відомо, що розробка системи почалася ще в 2015 році, а вже з 2016-го її стали використовувати Військово-морські сили Збройних сил України. В 2019 році Головне управління розвідки Міноборони повідомляло про її застосування в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі.