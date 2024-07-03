З початку 2024 року Міністерство оборони України офіційно зареєструвало та дозволило використовувати понад 70 моделей БпАК

За перші півроку 2024 року Міністерство оборони України офіційно зареєструвало та дозволило використовувати понад 70 моделей українських безпілотних авіаційних комплексів. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Для порівняння, торік Міністерство затвердило приблизно 60 безпілотних авіаційних комплексів різного призначення.

Зазначається, що безпілотні авіаційні комплекси виконують різноманітні завдання, включаючи розвідку ворожих позицій на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, нанесення ударів по ворожій техніці, укріпленнях та складах боєприпасів.

Зазначається, що безпілотні авіаційні комплекси виконують різноманітні завдання, включаючи розвідку ворожих позицій на лінії зіткнення та в тилу, коригування артилерійського вогню, нанесення ударів по ворожій техніці, укріпленнях та складах боєприпасів.

Також, для стимулювання подальшого розвитку цієї галузі, процедуру отримання номенклатурного коду НАТО для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощено до 10 днів.

Це дозволяє оперативно закуповувати за кошти державного бюджету вітчизняні зразки ОВТ, які пройшли кодифікацію, сприяючи зміцненню обороноздатності країни.забезпечуючи армію сучасними та ефективними засобами боротьби.

У 1-му кварталі Україна наростила виробництво зброї на чверть

Українська оборонна промисловість продемонструвала значне зростання у першому кварталі 2024 року, збільшивши виробництво озброєння та боєприпасів у середньому на 24,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

За даними Державної служби статистики, у січні 2024 року обсяги виробництва зброї та боєприпасів зросли на 26,6% порівняно з січнем 2023 року. У лютому темпи зростання прискорилися до 29%. Хоча в березні спостерігалося деяке уповільнення, виробництво все одно перевищило показник березня 2023 року на 18,8%.

Порівнюючи місячні показники, у січні виробництво скоротилося на 4% порівняно з груднем 2023 року, а в лютому – на 8,2% порівняно з січнем 2024 року. Проте вже в березні обсяги виробництва дещо відновилися, перевищивши лютневі показники на 1,3%.