У 1-му кварталі 2024 року Україна наростила виробництво зброї на чверть

Протягом січня-березня 2024 року українські виробники виготовили у середньому на 24,8% більше озброєння та боєприпасів, ніж за аналогічний період минулого року.

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Про це свідчать дані Держстату про результати промисловості у першому кварталі, передає Forbes.

Згідно з даними, у січні 2024 року в Україні виготовили на 26,6% більше зброї та боєприпасів порівняно з січнем минулого року.

У лютому ж зростання склало 29%, а в березні темпи виробництва дещо скоротились – в Україні виготовили на 18,8% більше озброєння, ніж за аналогічний місяць минулого року.

При цьому січневе виробництво на 4% просіло порівняно з груднем 2023-го. У лютому виробили на 8,2% менше озброєння, ніж попереднього місяця. Натомість вже в березні обсяги виробництва перевищили показники лютого 2024-го на 1,3%.

В Україні працюють 500 оборонних підприємств

Зазначимо, що Україна намагається наростити власне виробництво озброєння, аби зменшити залежність від поставок західних партнерів, враховуючи те, що останнім часом вони надходять все довше.

Зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу, повідомив президент України Володимир Зеленський. У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей, які виробляють вітчизняні снаряди, гармати, міномети, бронетехніку, протитанкові комплекси, системи РЕБ та багато іншого.

Раніше в Міноборони повідомили, що наразі на українському ринку працює понад 200 українських компаній, які займаються БПЛА або сервісами та продуктами у сфері дронів.

Кабінет міністрів працює над створенням нових програм, подібних до чинної "Доступні кредити 5-7-9", які кредитуватимуть приватні підприємства оборонно-промислового комплексу.

Уряд також утворив Промислово-оборонний комітет України, до роботи якого долучать виробників зброї, незалежних експертів та фахівців, щоб вивести український ОПК на новий рівень.

У 2024 році на закупівлю озброєнь, зокрема у вітчизняних виробників, у бюджеті передбачено 6 мільярдів доларів. Тож наразі Україна активно веде переговори з іноземними партнерами щодо купівлі за їхні кошти продукції української військової промисловості.

Водночас "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України укладає все нові контракти на закупівлю товарів оборонного призначення з українськими виробниками. За словами директорки, 70% від суми всіх угод, які Агенція уклала у 2024 році, припадає саме на вітчизняних виробників озброєння, боєприпасів та військової техніки.

Нагадаємо, як зауважував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, у 2024 році Україна має збільшити потужності свого оборонно-промислового комплексу в 6 разів, а міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявляв, що Україна за 2023 рік суттєво наростила власне виробництво снарядів та дронів.