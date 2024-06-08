Український виробник отримав ліцензію на виготовлення снарядів 155 калібру

7 червня Україна підписала угоду з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS і завдяки цьому отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.

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Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру.", – написав він.

За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".

За його словами, завдяки цій ліцензії, український партнер зможе швидко підготувати майданчик і розпочати випуск продукції.

Камишін додав, що контракт, підписаний вчора, передбачає відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar. Частина запчастин для цих гармат виготовлятиметься в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей.

"Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні. І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - зазначив він.

Про KNDS

KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Обидві компанії займаються виробництвом бронетехніки і об'єдналися в липні 2015 року.

KNDS виробляє такі відомі види озброєнь, як танки Leopard, самохідні гаубиці Caesar, системи ППО Gepard, які європейські країни надали Україні, а також танки Leclerc, бойові машини піхоти, артилерійські системи та інші компоненти для техніки, яка тепер стоїть на озброєнні ЗСУ.

Додамо, що Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.

Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall також планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Також повідомлялося, що Rheinmetall збирається відкрити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.