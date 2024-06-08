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Український виробник отримав ліцензію на виготовлення снарядів 155 калібру
7 червня Україна підписала угоду з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS і завдяки цьому отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру.
Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників — дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру.", – написав він.
За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
За його словами, завдяки цій ліцензії, український партнер зможе швидко підготувати майданчик і розпочати випуск продукції.
Камишін додав, що контракт, підписаний вчора, передбачає відкриття в Україні підрозділу з технічного обслуговування гармат Caesar. Частина запчастин для цих гармат виготовлятиметься в Україні за допомогою 3D-друку металевих деталей.
"Окрім того, KNDS підписав лист про наміри щодо створення дочірньої компанії групи в Україні. І ми щиро вітаємо це рішення. Я переконаний, що для зброярів усього світу немає сьогодні кращого місця для розвитку, аніж Україна", - зазначив він.
Про KNDS
KNDS є холдинговою структурою, утвореною французькою Nexter і німецькою Krauss-Maffei-Wegmann. Обидві компанії займаються виробництвом бронетехніки і об'єдналися в липні 2015 року.
KNDS виробляє такі відомі види озброєнь, як танки Leopard, самохідні гаубиці Caesar, системи ППО Gepard, які європейські країни надали Україні, а також танки Leclerc, бойові машини піхоти, артилерійські системи та інші компоненти для техніки, яка тепер стоїть на озброєнні ЗСУ.
Додамо, що Франція заохочуватиме свої оборонні компанії виробляти військову техніку в Україні, щоб допомогти країні у війні проти Росії.
Нагадаємо, німецький оборонний концерн Rheinmetall також планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.
Також повідомлялося, що Rheinmetall збирається відкрити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.