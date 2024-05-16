Німецький Rheinmetall побудує в Україні завод з виробництва ППО

Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер під час загальних зборів, пише "Економічна правда".

Зазначається, що наразі точна дата початку будівництва спільного підприємства не оголошена.

За словами Паппергера, пройде щонайменше 1-2 роки до початку виробництва.

Підприємство також функціонуватиме як ремонтна база для зенітних систем, які Німеччина передала Україні, зокрема IRIS-T SL, Skynex 30 та Gepard.

Паппергер також повідомив, що 40 заявлених БМП Marder 1A3 будуть поставлені в Україну до вересня.

Виробництво зброї Rheinmetall в Україні

Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі, повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін

Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.