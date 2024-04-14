Стали відомі подробиці виробництва зброї Rheinmetall в Україні

Україна разом з німецьким оборонним заводом Rheinmetall виробляють зброю для ЗСУ. Підприємства знаходяться в Україні, а Німеччина постачає для них комплектуючі.

Про це повідомив директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, пише РБК-Україна.

"Створене спільне виробництво з Rheinmetall. Це підприємство, яке на сьогодні зареєстроване у Німеччині, але воно має виробничі потужності у багатьох країнах світу", - зауважив Сметанін.

Він додав, що йде виробництво великої номенклатури озброєння і військової техніки.

"Але без створення спільних підприємств, використовуючи комплектуючі, які постачаються нам з-за кордону, кінцеве виробництво знаходиться в Україні", - підкреслив Сметанін.

За його словами, низка продуктів ОПК виробляється на території країн-партнерів, але за допомогою українських комплектуючих.

Очільник "Укроборонпрому" зазначив, що за кордоном складають найбільш критичне озброєння, щоб убезпечити виробництво.

Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.