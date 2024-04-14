Стали известны подробности производства оружия Rheinmetall в Украине

Украина вместе с немецким оборонным заводом Rheinmetall производят оружие для ВСУ. Предприятия находятся в Украине, а Германия поставляет для них комплектующие.

Об этом сообщил директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, пишет РБК-Украина.

"Создано совместное производство с Rheinmetall. Это предприятие, которое на сегодняшний день зарегистрировано в Германии, но оно имеет производственные мощности во многих странах мира", - отметил Сметанин.

Он добавил, что идет производство обширной номенклатуры вооружения и военной техники.

"Но без создания совместных предприятий, используя комплектующие, поставляемые нам из-за границы, окончательное производство находится в Украине", - подчеркнул Сметанин.

По его словам, ряд продуктов ОПК производится на территории стран-партнеров, но с помощью украинских комплектующих.

Глава "Укроборонпрома" отметил, что за границей изготовляют наиболее критическое вооружение, чтобы обезопасить производство.

Rheinmetall планирует построить в Украине четыре завода

Немецкий производитель оружия Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре оружейных завода по производству снарядов, военной техники, пороха и оружия ПВО.

В середине февраля крупнейший в Германии производитель военной техники объявил о соглашении с украинской компанией по производству в Украине 155-мм артиллерийских снарядов, крайне необходимых стране в войне против агрессора России.

Точные объемы производства пока неизвестны, но в компании уточнили, что это будет 6-значное число, то есть не менее 100 тысяч боеприпасов в год.

Rheinmetall будет иметь 51% в новом предприятии, украинский партнер, название которого пока не раскрывают – 49%.

В декабре 2023 года стало известно, что Rheinmetall планирует выпустить первую бронетехнику в Украине в 2024 году.