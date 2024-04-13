В Украине работают 500 оборонных предприятий, - Зеленский

В настоящее время в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В этом приоритетном производстве задействовано почти 300 тысяч человек, производящих отечественные снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

В День работника оборонно-промышленного комплекса Украины он поздравил работников и работниц отрасли с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Президент подчеркнул, что это профессиональный день всех, кто организует, проектирует и строит украинскую силу.

"Сейчас в Украине работают 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Почти 300 тысяч человек задействованы в этом нашем производстве. И все это действительно одна из главных основ нашей независимости. События войны это доказывают", - отметил президент.

Украинская оборонная промышленность производит снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы РЭБ и многое другое. И это, подчеркнул президент, помогает нашим воинам и нашему государству.

Зеленский рассказал, что с помощью морских дронов, созданных украинцами, наши защитники очищают Черное море от российского террористического воздействия.

"Благодаря украинским разработкам путинская система чувствует, что агрессия действительно имеет свою цену", - подчеркнул он.

Украинские "Стугни", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не являются чем-то необычным, отметил Зеленский.

"Горжусь всеми нашими людьми и предприятиями, которые делают привычной также и современную украинскую артиллерию - необходимы современные калибры, необходимы пушки. Спасибо всем, кто работает ради этого!" – подчеркнул президент.

Он добавил, что уже сейчас другие страны заинтересованы в украинском оружии и в том, чтобы работать вместе.

"Ведь без нашей силы не будет полноценной силы ЕС и НАТО. Украина обязательно достигнет безопасности для себя и поможет другим сохранить и сохранять безопасность», – резюмировал президент.

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

Ранее в Минобороны сообщили, что сейчас на украинском рынке работает более 200 украинских компаний, занимающихся БПЛА или сервисами и продуктами в сфере дронов.

Кабинет Министров работает над созданием новых программ, подобных действующей "Доступные кредиты 5-7-9", которые будут кредитовать частные предприятия оборонно-промышленного комплекса.

Правительство также образовало Промышленно-оборонный комитет Украины, к работе которого привлекут производителей оружия, независимых экспертов и специалистов, чтобы вывести украинский ОПК на новый уровень.

Напомним, как замечал премьер-министр Денис Шмигаль, в 2024 году Украина должен увеличить мощности своего оборонно-промышленного комплекса в 6 раз, а министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин заявлял, что Украина за 2023 год существенно нарастила собственное производство снарядов и дронов.