На Work.ua стали доступны вакансии от оборонных предприятий

Найти вакансии от предприятий из сферы обороны теперь можно на сайте поиска работы Work.ua – сейчас на сайте опубликовано более 50 вакансий для разных профессий в разных городах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Work.ua.

Работа в оборонно-промышленном комплексе – это возможность приобщиться к защите государства и при этом продолжать развиваться в собственной профессии. Отрасль ОПК в поиске квалифицированных специалистов разных направлений – это экономисты, инженеры-программисты, конструкторы, технологи, радиомеханики, слесари и другие специалисты. список постоянно пополняется", - говорится в сообщении.

Также там отмечают, что эта работа хорошо оплачивается. По данным Work.ua, средняя зарплата по Украине составляет 20 000 грн, а разные специалисты оборонных предприятий получают от 25 000 грн, такие как монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, до 45 000 грн, как оператор станков с ПК, и больше.

В компании отмечают, что всего на сайте сейчас опубликовано более 50 вакансий для разных профессий в разных городах Украины. Вакансии постоянно обновляются и расширяются. Каждый желающий может быть частью этой сферы, найти возможности для трудоустройства, повышения квалификации и развития карьеры.

Если сравнивать с 2022 годом, возможности украинского оборонно-промышленного комплекса увеличились втрое. В этом году ожидается еще рост в 6 раз против 2023-го. Ситуация на украинском оборонно-промышленном рынке невероятно динамична, поэтому работа здесь есть и будет. ОДнако сейчас отрасль остро ощущает дефицит технических специалистов и квалифицированных рабочих", - сообщают в Work.ua.

Просмотр всех актуальных вакансий от ОПК доступен на Work.ua по запросу "Оборонное производство" на главной странице сайта.

Откликнуться может любой кандидат с подходящими для должности навыками.

Отмечается, что дополнительное преимущество оборонные предприятия готовы предоставлять ветеранам и ветеранкам, ценя их боевой опыт.

Ласковая мобилизация или рекрутинг для защиты Украины

Минобороны реализует проект рекрутинга в ВСУ. Инициатива призвана улучшить процессы отбора мотивированных военнослужащих.

В конце 2023 года Минобороны подписало соглашения с компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничать в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами: Lobby X, Work.ua, robota.ua,OLX Украина.

В начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Силы обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

С января 2024 года вакансии, размещаемые военными частями на платформе https://defence.robota.ua/ от robota.ua, публикуются также и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.

Кроме того, в Украине начали разработку нового проекта для цифрового рекрутинга в ряды украинской армии, который будет направлен на поиск операторов дронов.

Добавим, что в марте Национальная гвардия Украины и сайт для поиска работы robota.ua также подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере рекрутинга. Так, вакансии, которые будут размещены на платформе, помогут желающим кандидатам ознакомиться и выбрать наиболее подходящую.