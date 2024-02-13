Не только солдаты: в Work.ua обнародовали первые итоги военного рекрутинга

В декабре 2023 года Work.ua запустил специальную страницу для подбора специалистов в Сила обороны Украины, реализовав проект в сотрудничестве с Министерством обороны. На сайте work.ua/zsu размещены вакансии военных подразделений, направленных на привлечение квалифицированных специалистов. В первые два месяца реализации военного рекрутинга количество вакансий в разных категориях значительно выросло.

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Об этом идет речь в пресс-релизе Work.ua.

В первый месяц запуска проекта, то есть в декабре 2023 года, 146 подразделов опубликовали 821 вакансию. К январю 2024 года количество искавших работников подразделений возросло до 286 (увеличение на 95% по сравнению с декабрем), а объем вакансий достиг 1 586 (рост на 93%).

В целом, в январе на сайте было указано 91 021 рабочее предложение от Сил обороны, что составляет менее 2% от общего количества предложений работы.

Среди подразделений с наибольшим количеством рабочих предложений выделяются: Морская пехота ВСУ (93 вакансии), военная часть А4085 (52 вакансии), 104 Отдельная бригада Сил Территориальной Обороны (45 вакансий), военная часть А4759 (39 вакансий) и Рекрутинговый центр Сил Территориальной с (38 вакансий).

Армия ищет специалистов по разным отраслям, как боевых, так и гражданских специальностей. В январе 2024 г. большой спрос был на специалистов в сферах охраны (1206 вакансий), транспорта (250 вакансий), телекоммуникаций (196 вакансий), медицины (180 вакансий) и рабочих специальностей (145 вакансий).

Вакансии Сил обороны Украины покрывают почти все возможные сферы деятельности, включая 23 из 28 категорий, предлагая работу юристам, маркетологам и даже режиссерам.

Готовы брать людей без опыта

Отмечается, что большинство вакансий сил обороны доступны для кандидатов без опыта работы, и составляют 73% от всех предложений. Только 27% вакансий требуют опыта от претендентов, контрастирующих с основными тенденциями рынка труда, где только 35% предложений предназначены для начинающих, а остальные 65% — для лиц с опытом.

Военные подразделения, подобно гражданским работодателям, также могут указывать специальные требования к вакансиям, например, необходимость знаний английского языка, доступность для лиц с инвалидностью, пенсионеров, студентов или ветеранов. В январе насчитывалась 21 вакансия, требовавшая знания английского.

Количество предложений для студентов выросло на 108% по сравнению с декабрем, достигнув 177. Предложения для лиц с инвалидностью увеличились на 186%, составляя 60 вакансий. Ветераны имеют 252 возможности для трудоустройства (+207%), а пенсионеры – 27 (+350%).

Что касается соотношения между количеством мужчин и женщин, то по данным Work.ua в военном рекрутинге наблюдается гендерное равенство

Гендерное распределение в военном наборе несколько отличается от обычного распределения на рынке труда, где соотношение мужчин к женщинам составляет 40% к 60%. Однако среди реагирований на предложения от Сил обороны эта пропорция почти сравнялась, с 51% отзывов от мужчин против 49% от женщин.

Есть определенные вакансии, на которые в основном отзываются женщины, например, медицинские работники, бухгалтеры и делопроизводители, в то время как на позиции электриков, кинологов, гранатометчиков, саперов, капелланов, командиров отделений и инженеров по ремонту дронов, преимущественно реагируют мужчины. Должности веб-дизайнеров, военных поваров, психологов, заместителей начальника штаба привлекают одинаковое количество кандидатов обоих полов.

Что касается возрастной категории, то больше всего отзывов поступает от лиц от 35 до 44 лет. В то же время среди мужчин наблюдается тенденция к активности кандидатов старше 45 лет, в то время как среди женщин более активны представительницы возрастной группы 18-24 года. Также отмечена активность кандидатов младше 18 лет.

Напомним, в начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сил обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.