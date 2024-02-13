Не лише солдати: у Work.ua оприлюднили перші підсумки військового рекрутингу

У грудні 2023 року Work.ua запустив спеціальну сторінку для підбору спеціалістів до Сил оборони України, реалізувавши проект у співпраці з Міністерством оборони. На сайті work.ua/zsu розміщено вакансії військових підрозділів, спрямовані на залучення кваліфікованих фахівців. У перші два місяці реалізації військового рекрутингу кількість вакансій у різних категоріях значно зросла.

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Про це йдеться у прес-релізі Work.ua.

У перший місяць запуску проекту, тобто у грудні 2023 року, 146 підрозділів опублікували 821 вакансію. До січня 2024 року кількість підрозділів, які шукали працівників, зросла до 286 (збільшення на 95% порівняно з груднем), а обсяг вакансій досяг 1 586 (ріст на 93%).

В цілому, у січні на сайті було зазначено 91 021 робочу пропозицію від Сил оборони, що складає менше ніж 2% від загальної кількості пропозицій роботи.

Серед підрозділів з найбільшою кількістю робочих пропозицій виділяються: Морська піхота ЗСУ (93 вакансії), військова частина А4085 (52 вакансії), 104 Окрема бригада Сил Територіальної Оборони (45 вакансій), військова частина А4759 (39 вакансій) та Рекрутинговий центр Сил Територіальної Оборони ЗСУ з (38 вакансій).

Армія шукає спеціалістів з різноманітних галузей, як бойових, так і цивільних спеціальностей. У січні 2024 року великий попит був на спеціалістів у сферах охорони (1206 вакансій), транспорту (250 вакансій), телекомунікацій (196 вакансій), медицини (180 вакансій) та робітничих спеціальностей (145 вакансій).

Вакансії Сил оборони України зараз покривають майже всі можливі сфери діяльності, включаючи 23 з 28 категорій, пропонуючи роботу юристам, маркетологам та навіть режисерам.

Готові брати людей без досвіду

Зазначається, що більшість вакансій Сил оборони доступні для кандидатів без досвіду роботи, та становлять 73% від усіх пропозицій. Лише 27% вакансій вимагають досвіду від претендентів, що контрастує з основними тенденціями ринку праці, де лише 35% пропозицій призначені для початківців, а решта 65% — для осіб з досвідом.

Військові підрозділи, подібно до цивільних роботодавців, також можуть вказувати спеціальні вимоги до вакансій, наприклад, необхідність знань англійської мови, доступність для осіб з інвалідністю, пенсіонерів, студентів або ветеранів. У січні нараховувалося 21 вакансія, що вимагала знання англійської.

Кількість пропозицій для студентів зросла на 108% порівняно з груднем, досягнувши 177. Пропозиції для осіб з інвалідністю збільшилися на 186%, становлячи 60 вакансій. Ветерани мають 252 можливості для працевлаштування (+207%), а пенсіонери — 27 (+350%).

Що стосується співвідношення між кількістю чоловіків і жінок, то за даними Work.ua у військовому рекрутингу спостерігається гендерна рівність

Гендерний розподіл у військовому наборі трохи відмінний від звичайного розподілу на ринку праці, де співвідношення чоловіків до жінок складає 40% до 60%. Проте, серед реагувань на пропозиції від Сил оборони ця пропорція майже зрівнялася, з 51% відгуків від чоловіків проти 49% від жінок.

Є певні вакансії, на які переважно відгукуються жінки, наприклад, медичні працівники, бухгалтери, та діловоди, в той час як на позиції електриків, кінологів, гранатометників, саперів, капеланів, командирів відділень та інженерів з ремонту дронів, переважно реагують чоловіки. Посади вебдизайнерів, військових кухарів, психологів, заступників начальника штабу приваблюють однакову кількість кандидатів обох статей.

Що стосується вікової категорії, то найбільше відгуків надходить від осіб віком від 35 до 44 років. Водночас, серед чоловіків спостерігається тенденція до активності кандидатів старше 45 років, тоді як серед жінок більш активні представниці вікової групи 18-24 роки. Також зазначена активність кандидатів молодше 18 років.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.