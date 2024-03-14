Нацгвардия и robota.ua подписали меморандум о сотрудничестве в сфере рекрутинга

Национальная гвардия Украины и сайт для поиска работы robota.ua подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере рекрутинга. Так, вакансии, которые будут размещены на платформе, помогут желающим кандидатам ознакомиться и выбрать наиболее подходящую.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

"Команда robota.ua продолжает работу по совершенствованию системы военного рекрутинга. Мы предоставляем НГУ технические ресурсы и знания для создания условий, при которых мотивированные кандидаты могут самостоятельно выбирать место службы, а НГУ – бесплатно размещать необходимое количество вакансий. Наша общая цель – вместе сделать все возможное для победы Украины", – сказал директор по инновациям и руководитель спецпроекта "Рекрутинг для защиты Украины" в robota.ua Сергей Лозко.

Отмечается, что кроме непосредственных задач по отражению вооруженной агрессии, Нацгвардия выполняет определенные специфические задачи, нуждающиеся в мотивированных кандидатах. Среди них:

защита критической инфраструктуры;

усиление защиты государственной границы;

применение мобильных огневых групп, усиливающих ПВО;

применение БпЛА.

Также в Национальной гвардии есть вакансии для психологов и медицинских работников, водителей и связистов и других специальностей, в которых сейчас нуждаются военные.

Это сотрудничество обеспечит прозрачность и доступность информации о вакансиях Национальной гвардии и создаст удобные условия для поиска работы в армии.

"Мы постепенно адаптируем и пробуем новые подходы к комплектованию. Сейчас много изменений в технологиях, подготовке и тактике. И меняются определенные подходы к комплектованию. Коммуникационные и рекрутинговые элементы направлены в первую очередь на то, чтобы дать кандидатам понятную информацию о подразделении, о его задачах, о подготовке", – отметил командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко.

В пресс-службе НГУ подчеркнули, что сайт robota.ua не передает информацию работодателю без ведома соискателя работы. Зато искатель самостоятельно решает, что хочет о себе рассказать: отправить полное резюме или анонимное, или пообщаться в чате без передачи персональных данных.

Напомним, в конце 2023 года Минобороны подписало соглашения с компаниями, которые бесплатно предоставили свои площадки и начали сотрудничать в интересах пополнения украинского войска мотивированными специалистами: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Украина.

В начале января 2024 года Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Силы обороны. Так, на 5 января уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах, а общее количество вакансий насчитывало 1847.

С января 2024 года вакансии, размещаемые военными частями на платформе https://defence.robota.ua/ от robota.ua, публикуются также и на Едином портале вакансий Государственной службы занятости.