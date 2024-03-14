Нацгвардія і robota.ua підписали меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу

Національна гвардія України та сайт для пошуку роботи robota.ua підписали Меморандум про співпрацю у сфері рекрутингу. Так, вакансії, які будуть розміщені на платформі, допоможуть охочим кандидатам ознайомитися та обрати ту, що найбільше підходить.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

"Команда robota.ua продовжує роботу у напрямку вдосконалення системи військового рекрутингу. Ми надаємо НГУ технічні ресурси та знання для створення умов, за яких вмотивовані кандидати можуть самостійно обирати місце служби, а НГУ – безплатно розміщувати необхідну кількість вакансій. Наша спільна мета – разом зробити все можливе для перемоги України", – сказав директор з інновацій та керівник спецпроєкту "Рекрутинг для захисту України" в robota.ua Сергій Лозко.

Зазначається, що окрім безпосередніх завдань з відсічі збройної агресії, Нацгвардія виконує певні специфічні задачі, які потребують вмотивованих кандидатів. Серед них:

захист критичної інфраструктури;

посилення захисту державного кордону;

застосування мобільних вогневих груп, які підсилюють ППО;

застосування БпЛА.

Також в Національній гвардії є вакансії для психологів та медичних працівників, водіїв та зв’язківців та інших спеціальностей, яких зараз потребують військові.

Ця співпраця забезпечить прозорість та доступність інформації про вакансії Національної гвардії та створить зручні умови для пошуку роботи у війську.

"Ми поступово адаптуємо і пробуємо нові підходи до комплектування. Зараз багато змін у технологіях, підготовці й тактиці. І змінюються певні підходи до комплектування. Комунікаційні й рекрутингові елементи спрямовані в першу чергу на те, щоб дати кандидатам зрозумілу інформацію про підрозділ, про його завдання, про підготовку", – зазначив командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко.

У пресслужбі НГУ наголосили, що сайт robota.ua не передає інформацію роботодавцю без відома шукача роботи. Натомість шукач самостійно вирішує, що хоче про себе розповісти: відправити повне резюме чи анонімне, або ж поспілкуватися в чаті без передачі персональних даних.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Міноборони підписало угоди з компаніями, які безкоштовно надали свої майданчики і почали співпрацювати в інтересах поповнення українського війська мотивованими фахівцями: Lobby X, Work.ua, robota.ua, OLX Україна.

На початку січня 2024 року Міноборони підбило перші підсумки рекрутингу до Сил оборони. Так, станом на 5 січня вже 389 підрозділів Сил безпеки й оборони України розмістили свої оголошення про вакансії на профільних ресурсах, а загальна кількість вакансій налічувала 1847.

З січня 2024 року вакансії, які розміщуються військовими частинами на платформі https://defence.robota.ua/ від robota.ua, публікуються також і на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості.