Украинская оборонка имеет нужные результаты по части новых образцов ракет – Зеленский

Президент Владимир Зеленский в среду провел совещание по украинской ракетной программе. В традиционном вечернем обращении к народу глава государства, в частности, анонсировал разработку новых образцов и серийное производство ракет.

На совещании по ракетной программе присутствовали главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин и руководители оборонных предприятий.

Детали совещания Зеленский рассекречивать не стал. Однако заявил о "нужных результатах для оборонки" и намекнул, что Украина будет наращивать дальнобойность собственных средств поражения по территории РФ.

"Путин сделает все, чтобы в этом году увеличить удары по Украине и попытаться сломать нас. Конечно, мы увеличиваем наши возможности – нашу дальнобойность, наши способности уничтожать оккупанта”, – заявил президент.

Что с ракетами от Запада

Отметим, что Украина пытается нарастить собственное производство вооружения, чтобы уменьшить зависимость от поставок западных партнеров, учитывая, что в последнее время они поступают все дольше.

В частности, Германия почти год воздерживается от передачи Украине крылатых ракет Taurus. С официальным запросом о поставках этих ракет Киев обратился к Берлину еще в мае 2023 года. Чтобы убедить Германию, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что ВСУ не будут бить ракетами Taurus по территории РФ. Однако поставок до сих пор нет, несмотря на то, что Бундестаг в феврале этого года призвал федеральное правительство немедленно передать такие ракеты Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявляет, что его решение не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus связано со стремлением предотвратить прямое столкновение России и НАТО. В свою очередь, Зеленский в интервью изданию Bild от 10 апреля заявил, что непоставка Taurus связана с ядерными угрозами российского диктатора Владимира Путина.

"Зависла" и помощь Украине от Соединенных Штатов, предоставлявших Украине, в частности, дальнобойные ракеты. В феврале Сенат США одобрил документ, которым предлагается выделить около 60 миллиардов долларов помощи Украине. Но с тех пор он "застрял" в Палате представителей, где большинство имеют представители Республиканской партии, оппозиционной действующему президенту Джозефу Байдену, который и инициировал выделение такой помощи еще в октябре 2023 года.

В текущем году США выделили только один пакет военной помощи – в марте. Он включает и ракеты ATACMS, хотя и относительно небольшой дальности. Впрочем, условием помощи от США все равно является неиспользование предоставленного оружия по объектам на территории РФ.

Удары по РФ - право на самозащиту?

Добавим, что, несмотря на затягивание с помощью, Пентагон ныне предостерегает Украину от продолжения недавних ударов по российским НПЗ. Министр обороны США Ллойд Остин накануне заявил, что подобные атаки могут повлиять на глобальные энергетические рынки. Более того, в США назвали нефтеперерабатывающие заводы России "гражданскими целями".

Напомним также, что 2 апреля был нанесен удар по заводу, производящему ударные дроны, возле города Елабуга в Татарстане, что примерно в 1200 километрах от украинской границы. Впрочем, до сих пор атаки на стратегические объекты в России производились не ракетами, а дронами.

Зеленский, выступая 10 апреля на Дельфийском экономическом форуме, заявил, что Украина бьет исключительно своим оружием и только по объектам ВПК страны-агрессора. Глава украинского государства подчеркнул, что ни разу ни одним западным оружием или амуницией территория РФ атакована не была.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил , что согласно международному праву, Украина может наносить удары по военным целям Российской Федерации. Как напомнил Столтенберг, именно Россия вторглась в другую страну и грубо нарушила международное право: следовательно, Украина имеет право на самооборону, а ее союзники – право на помощь Киеву в реализации такой защиты.