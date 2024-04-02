Дроны атаковали завод по производству "шахедов" в Татарстане (ВИДЕО)

Утром 2 апреля власти республики Татарстан, расположенной в более чем 1000 км от Украины, заявили об атаке дронов на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, в результате чего якобы пострадали люди. Сообщается, что ГУР атаковало завод по сборке российских ударных дронов.

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Как сообщают российские пропагандисты, беспилотники впервые с начала войны атаковали предприятия в Татарстане.

Со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана росСМИ пишут, что дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Власти региона сообщили, что в результате атаки есть пострадавшие.

По данным телеграмм-канала Baza, речь идет о пяти пострадавших. В Елабуге повреждение получил комплекс хостелов, построенный для сотрудников особой экономической зоны (ОЭЗ) и студентов местного колледжа "Алабуга Политех" в 2022 году.

По их словам, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.

Отметим, "Алабуга" - особенная экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабугском районе Республики Татарстан. Занимает площадь 3903,5 га.

Как сообщают украинские изданиям " РБК-Украина ", hromadske и OBOZ.UA, в Татарстане под атаку попал завод по сборке дронов-камикадзе "шахед", которые россияне маркируют под "Герань-2".

По данным СМИ, эта операция была проведена Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Также источники украинских СМИ в ГУР отмечают, что в результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Завод по производству дронов в Татарстане

Ранее сообщалось, что россияне достигли прогресса в строительстве завода по производству усовершенствованных иранских дронов-камикадзе в Татарстане. Изготовленными беспилотниками РФ атакуют украинские города.

Издание The Washington Post сообщало, что завод по производству шахедов в специальной экономической зоне "Алабуга" в российском Татарстане к 2025 году планирует выпустить 6 тыс. дронов-камикадзе.

Украинский разведка сообщала, что при этом изготавливать самостоятельно все детали для беспилотников в РФ еще не могут. Поэтому Россия получает необходимые комплектующие, готовые к сборке, в частности, от Ирана.