ВСУ ударили "Нептуном" по кораблю "Константин Ольшанский", который Россия захватила в 2014 году

Силы обороны Украины атаковали ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский", украденный российскими захватчиками в 2014 году.

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Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.

"Было принято решение нанести огневое поражение по этой единице, к сожалению. Выбора у нас нет. Применили украинский "Нептун", и соответственно поражение было отработано", - сказал Плетенчук.

Он отметил, что корабль "Константин Ольшанский" РФ украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма. По его словам, девять лет он стоял в бухте и захватчики его начали разбирать на запчасти, а на 10 лет войны они поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года он был восстановлен.

"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти... А на 10-й год они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли... и было принято решение его восстановить. В течение года его восстановили, но целью этих работ было совершить фальсификацию и отрапортовать руководству о том, что они восстановили один из своих ранее поврежденных крупных десантных кораблей - "Минск" или "Оленегорский горняк", потому что у них характер повреждений таков, что их восстановление под большим сомнением, и этот корабль планировали использовать против украинских сил. Поэтому было принято решение поразить этот корабль "Нептуном". Поражение было нанесено. Повреждения уточняются", - рассказал Плетенчук, передает "Интерфакс-Украина".

Плетенчук также подтвердил, что пораженные российские корабли "Азов", "Ямал" и "Иван Хурс" не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время.

Удары ВСУ по кораблям РФ

23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота – в частности, там был поврежден российский крупный десантный корабль "Ямал".

В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение ГУР Group 13 успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".

В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 ГУР Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.

В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.

В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.

4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".

Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.