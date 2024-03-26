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ВСУ ударили "Нептуном" по кораблю "Константин Ольшанский", который Россия захватила в 2014 году
Силы обороны Украины атаковали ракетой "Нептун" корабль "Константин Ольшанский", украденный российскими захватчиками в 2014 году.
Об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Укринформ.
"Было принято решение нанести огневое поражение по этой единице, к сожалению. Выбора у нас нет. Применили украинский "Нептун", и соответственно поражение было отработано", - сказал Плетенчук.
Он отметил, что корабль "Константин Ольшанский" РФ украла у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма. По его словам, девять лет он стоял в бухте и захватчики его начали разбирать на запчасти, а на 10 лет войны они поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года он был восстановлен.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти... А на 10-й год они поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли... и было принято решение его восстановить. В течение года его восстановили, но целью этих работ было совершить фальсификацию и отрапортовать руководству о том, что они восстановили один из своих ранее поврежденных крупных десантных кораблей - "Минск" или "Оленегорский горняк", потому что у них характер повреждений таков, что их восстановление под большим сомнением, и этот корабль планировали использовать против украинских сил. Поэтому было принято решение поразить этот корабль "Нептуном". Поражение было нанесено. Повреждения уточняются", - рассказал Плетенчук, передает "Интерфакс-Украина".
Плетенчук также подтвердил, что пораженные российские корабли "Азов", "Ямал" и "Иван Хурс" не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время.
Удары ВСУ по кораблям РФ
23 марта 2024 года во временно оккупированном Крыму произошло успешное огневое поражение объектов Черноморского флота – в частности, там был поврежден российский крупный десантный корабль "Ямал".
В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение ГУР Group 13 успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".
Утром среды, 14 февраля, в Черном море был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников".
В ночь с 31 января на 1 февраля 2024 года воины спецподразделения Group 13 ГУР Министерства обороны Украины уничтожили ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.
В ночь на 26 декабря в городе Феодосия во временно оккупированном Крыму ВСУ уничтожили в порту российский крупный десантный корабль "Новочеркасск", перевозивший ударные дроны.
В результате ночной операции 10 ноября на территории временно оккупированного Крыма в поселке Черноморское украинскими воинами были поражены малые десантные корабли Черноморского флота РФ.
4 ноября украинские войска нанесли успешный удар по российской морской и портовой инфраструктуре, а именно - верфи "Залив" в оккупированном Крыму и повредили корабль "Аскольд".
Также удар, нанесенный по судоремонтному заводу в Севастополе, надолго вывел из строя подлодку "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск", а российскому флоту был нанесен существенный ущерб.