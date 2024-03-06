"Авдеевку" спустили на воду: СБУ показала испытания первого дрона Sea Baby из тех, на которые собирали украинцы

Служба безопасности Украины продемонстрировала первый морской дрон Sea Baby, изготовленный благодаря масштабному волонтерскому сбору.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Первый образец в этой партии, который СБУ показала во время тестирования, получил название "Авдеевка". Он отличается от предыдущего поколения, в том числе и внешним видом. Sea baby 2024 года выпуска – это дрон нового поколения, усовершенствованный и еще более смертоносный для врага.

"Будущее именно за технологическим подходом в войне. СБУ сегодня пытается быть первой в этом направлении, и это реально удается. В рядах службы мы вырастили уникальных специалистов по морским дронам, чтобы и дальше совершенствовать и масштабировать работу по очистке Черного моря от врага. Наша задача : уничтожать оккупантов и приближать Победу", - отметил глава СБУ Василий Малюк.

Как и любая модель морских дронов, "Авдеевка" пройдет полный цикл морских испытаний. В процессе команда разработчиков СБУ будет адаптировать новейшее бортовое вооружение, специально сконструированное и изготовленное для использования на многоцелевых платформах, как Sea Baby.

Фото: Прессслужба СБУ

"Новый SeaBaby 2024 имеет усовершенствованные технические характеристики, большую боевую и маневренную способность. Он способен доставить почти тонну взрывчатки на более тысячи километров. СБУ задумывала этот дрон как универсальную платформу, на которой будет размещаться разное вооружение", - сообщил бригадный генерал СБУ с позывным "Хантер".

В СБУ напомнили, что сбор организовали фандрейзинговая платформа UNITED24 совместно с monobank и Олегом Гороховским, волонтерами Сергеем Стерненко и Игорем Лаченковым. В рекордные сроки благодаря украинскому бизнесу, международным донорам и украинцам собрано почти 300 миллионов гривен на 35 морских дронов СБУ Sea Baby.

О Sea Baby

Именно надводными дронами Sea Baby Служба безопасности поразила самый "защищенный" Крымский мост и 9 судов РФ. Среди них: фрегаты "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", патрульный корабль "Ладный", ракетоносители "Самум" и "Буян", корабль "Павел Державин" и другие.

Дрон несет 850 кг взрывчатки, разгоняется до 90 км/ч и преодолевает расстояние в 1000 км. Его корпус изготовлен из материала, который не видят радары.

Как говорил глава СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам".

Керченский мост – главная мишень

Керченский мост остается главной целью для ударов ВСУ. Для его защиты стране-агрессору РФ понадобится огромное количество сил и средств.

Мост через Керченский пролив, который россияне построили после оккупации Крыма, испытывал повреждения дважды.

8 октября 2022 года на мосту произошел взрыв, который, по данным россиян, вызвал обрушение двух пролетов автомобильной части и сильный пожар на железнодорожной. Тогда президент Украины Владимир Зеленский посоветовал оккупантам бежать или найти способ сдаться в украинский плен.

Еще раз взрывы на Крымском мосту раздались 17 июля 2023 года. Один из пролетов объекта был частично разрушен, автомобильное движение на мосту останавливали. Российские власти заявили об атаке двумя аквадронами. Украинские спецслужбы передали американскому телеканалу CNN эксклюзивные кадры, на которых зафиксирован момент, когда использовали экспериментальный морской беспилотник для атаки на Крымский мост.