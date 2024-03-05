Украинское спецподразделение уничтожило российский корабль "Сергей Котов"

В ночь на 5 марта 2024 года украинское спецподразделение Главного управления разведки "Group 13" успешно атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов".

Об этом сообщает Главное управление разведки.

Согласно сообщению, с помощью морских дронов "Magura V5" удалось нанести значительные повреждения кораблю, в том числе корму, правому и левому бортам.

В результате успешной атаки российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов" был утоплен в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива.

Стоимость уничтоженного корабля оценивается примерно в 65 миллионов долларов, что явилось существенным ударом по российскому военно-морскому флоту в Черном море.

Отмечено, что данная операция была осуществлена в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Экипаж этого корабля насчитывает 80 членов. Кроме того, на нем предусмотрена возможность монтажа модульного тактического ударного вооружения в виде контейнеров, включая ракеты "Калибр" и противокорабельные ракеты Х-35У "Уран".

Как пишет " Украинская правда ", из-за уничтожения корабля перепуганные кафиры на 8 часов перекрыли движение пассажирских поездов по Крымскому мосту к временно оккупированному Крыму. Из-за этого были остановлены четыре поезда из Крыма и пять – в Крым.

Напомним, утром, 14 февраля, в Черном море был подбит российский крупный десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР МО сообщили, что вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами "Magura V5" у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алупка.

В начале февраля "Group 13" шестью морскими дронами "Magura V5" украинского производства потопила российский ракетный катер "Ивановец", стоимость которого составила примерно 60-70 миллионов долларов.