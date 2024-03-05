Український спецпідрозділ знищив російський корабель "Сєрґєй Котов"

У ніч на 5 березня 2024 року український спецпідрозділ Головного управління розвідки "Group 13" успішно атакував патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сєрґєй Котов".

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Згідно з повідомленням, за допомогою морських дронів "Magura V5" вдалося завдати значних пошкоджень кораблю, в тому числі кормі, правому та лівому бортам.

Внаслідок успішної атаки російський патрульний корабель проекту 22160 "Сєрґєй Котов" був потоплений у територіальних водах України, недалеко від Керченської протоки.

Вартість знищеного корабля оцінюється приблизно в 65 мільйонів доларів, що стало суттєвим ударом по російському військово-морському флоту в Чорному морі.

Зазначено, що дана операція була здійснена у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Додамо, екіпаж цього корабля нараховує 80 членів. Крім того, на ньому передбачена можливість монтажу модульного тактичного ударного озброєння у вигляді контейнерів, включно з ракетами "Калібр" та протикорабельними ракетами Х-35У "Уран".

Як пише "Українська правда", через знищення корабля перелякані окупанти на 8 годин перекрили рух пасажирських поїздів Кримським мостом до тимчасово окупованого Криму. Через це були зупинені чотири поїзди з Криму і п'ять - у Крим.

Нагадаємо, вранці, 14 лютого, у Чорному морі був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР МО повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

На початку лютого "Group 13" шістьма морськими дронами "Magura V5" українського виробництва потопила російський ракетний катер "Івановєц", вартість якого становила приблизно 60–70 мільйонів доларів.